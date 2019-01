El PP pierde la mayoría al dejar el grupo dos concejales

A. Medina | Laguna Dalga

El Partido Popular de Laguna Dalga perdió ayer la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Laguna Dalga al renunciar a pertenecer al grupo dos de sus concejales: el teniente de alcalde, Fermín Ferrero Ferrero, y el edil Ramón Gallego Posada. Ambos seguirán como concejales no adscritos. La renuncia se formalizó ayer de forma oficial en un breve pleno extraordinario que se celebró con absoluta cordialidad.

El Partido Popular, encabezado por Eloy Bailez, había ganado las elecciones municipales de 2015 con mayoría absoluta consiguiendo la confianza de los vecinos que le dieron cinco concejales por dos del PSOE. Tras la renuncia de ayer deberá gobernar en minoría estos cuatro meses que restan hasta los próximos comicios de mayo ya que el PP se queda con tres ediles, el PSOE mantiene sus dos y Ferrero y Gallego serán no adscritos.

De todos modos no parece que el PP vaya a tener problemas en sacar adelante los asuntos más relevantes ya que según afirmó Fermín Ferrero «nosotros seguiremos apoyando los proyectos que beneficien al municipio de Laguna Dalga, los proponga quien los proponga, el PP o el PSOE».

Ferrero señaló que su salida del grupo municipal del PP «se debe a una falta de confianza con el alcalde y con el resto del equipo de Gobierno porque nos sentimos apartados. No estamos siendo llamados ni convocados a ninguna reunión ni a ninguna junta de Gobierno». En este punto el secretario le informó que en el Ayuntamiento no existían juntas de Gobierno. Ferrero admitió el lapsus y reiteró que su marcha «sólo es porque no nos sentimos cómodos en un grupo del que no participamos».

Se da la circunstancia de que los dos concejales que abandonan el grupo del PP son los dos que son vecinos de la pedanía de San Pedro de las Dueñas y, según ha podido saber este periódico, en el trasfondo de su decisión también subyace una cierta disconformidad con las obras realizadas y con el trato que recibe esta localidad.