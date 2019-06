El PP recurrirá al Constitucional y Nieto negocia ya la toma de posesión

Alejandro Rodríguez | Astorga

El PP llegará hasta donde haga falta para intentar que se haga justicia con el voto rasgado que fue declarado nulo en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo en la localidad de Astorga, ya que a juicio de la formación política fue invalidado de forma incorrecta y se debería haber sumado a su resultado electoral pasando a obtener así ocho concejales en lugar de los siete con los que cuentan ahora.

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en la que se desestimaba el recurso contencioso-electoral presentado por el PP al considerar que el voto fue anulado correctamente, el presidente del PP provincial, Juan Martínez Majo, aseguró ayer que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional «de manera inmediata» para que se haga justicia con el voto que priva al PP de Astorga de un edil más.

Majo explicó que «sin ser un experto, no se ha seguido el mismo criterio a la hora de sentenciar lo ocurrido con la demanda relacionada con la mesa de las Pastorinas en León y la validez de un voto en Astorga». Al respecto, añadió que «entre ambas sentencias hay una contradicción tremenda y brutal, alguien tiene que hacer algo».

Asimismo, el líder de los populares en León aseveró que no entiende que «en el caso de las Pastorinas el testimonio de los testigos ha sido vital, mientras que en el del voto de Astorga no se ha tenido en cuenta su aportación»; por lo que reconoció que «se trata de algo sorprendente, en un caso la declaración de los testigos es clave, mientras que en el otro no se tiene en cuenta».

Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de Astorga, José Luis Nieto, afirmó ayer que «no voy a perder más tiempo con este asunto. Es un tema que dejo en manos del partido y de sus servicios jurídicos y que sea lo que tenga que ser».

Lo que sí quiso reclamar Nieto fue su derecho legítimo a ser alcalde al ser la lista más votada en los comicios de mayo, ya que señaló que «en los últimos 16 años en Astorga siempre ha gobernado el partido más votado». Para ello, crearán una comisión para negociar con el resto de formaciones «estableciendo un diálogo fructífero, sin líneas rojas y por encima de cualquier ideología para hacer el proyecto de futuro que necesita esta ciudad», concluyó Nieto.