Alarma en el colegio Ángel González de Astorga por la aparición de orugas de procesionaria en el patio

La asociación de madres y padres de los alumnos del colegio Ángel González Álvarez de Astorga han mostrado su preocupación por la presencia de procesionaria en el patio de recreo del colegio, "donde cada día juegan nuestros hijos y nuestras hijas, con el consiguiente peligro que generan dichas orugas de irritaciones y alergias a personas y a animales", han manifestado.

"Somos conscientes que tanto desde el propio centro como desde el propio ayuntamiento recientemente han realizado sus respectivas reclamaciones a las instancias correspondientes, tanto a la Dirección Provincial de Educación como al propio I.N.S.S..Este último titular y propietario de la finca donde están situados los pinos que contienen los nidos de procesionaria, desentendiendose así de un correcto mantenimiento de un terrero en caso urbano de titularidad pública", explican en un comunicado.

La Ampa del centro afirman ser conocedores de que tanto el ayuntamiento como el colegio, "están colaborando e intentando aplicar soluciones momentáneas para paliar los efectos y minimizar la presencia de orugas en el patio, pero si no pueden actuar en el foco, se convierte en un 'pan para hoy y hambre para mañana'".

Así, aseguran que van a sumarse a los esfuerzos del equipo directivo y del propio ayuntamiento, además de poner en marcha su propia reclamación al INSS, al Ayuntamiento y al propio centro, "instando a las tres instituciones para que redoblen esfuerzos y se pueda dar una solución inmediata ante la inminente llegada de la primavera donde aumentará la eclosión de la procesionaria".

No es la primera vez

"Este problema no es nuevo, ya en años anteriores hemos tenido el mismo problema. Quizá por ello por parte de todas las instituciones se debería haber actuado antes, no esperar a que surja nuevamente el problema. Pero como nunca es tarde si la dicha es buena, desde la A.M.P.A. rogamos al centro, al ayuntamiento, a la junta y al propio INSS a poner encina de la mesa soluciones urgentes y definitivas, recordándoles que se trata de un colegio de primaria, donde los únicos que sabemos que no tienen culpa alguna, son los niños y las niñas de cole", señalan.

Ante la falta de respuesta y acciones adecuadas por parte del I.N.S.S., instan a la dirección del centro y al ayuntamiento a que actúen por cuenta propia pues "tanto el propio centro como el ayuntamiento se deben a sus alumnos y alumnas y a los ciudadanos de Astorga".