Promueven un sello ecológico para impulsar la ganadería de montaña

A. Domingo | Trobajo del Cerecedo

Rosana Álvarez y Arsenio Rodríguez ponen cara al proyecto de la Asociación de Ganaderos Montaña de León de crear un núcleo en de explotaciones de carne de vacuno ecológica con un sello propio. El proyecto resulta ambicioso, reconocen que tardará tiempo en lograrse, pero es la mejor fórmula que ha encontrado esta pareja de ganaderos para que la producción de sus explotaciones consiga un valor añadido que les permita disponer de un número menor de reses y, por tanto, necesitar menos hectáreas para alimentarlas. Además, de conseguir un mejor precio por su producción, creen que la fórmula soluciona el problema del relevo generacional en la ganadería intensiva de las zonas de montaña, al dejar terreno libre a los jóvenes.

Las más de 250 nodrizas de Álvarez y Rodríguez, de raza asturiana de los valles, pastan en verano en Cubillas de Arbas y Casares. En invierno, bajan a San Andrés del Rabanedo y Trobajo del Cerecedo. En todas estas localidades ha sido preciso que el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (Caecyl) certificase pastos, manejo de las reses y ejemplares de ambas explotaciones, las dos primeras que han logrado el sello de agricultura ecológica de la provincia en vacuno de carne.

Su intención era que una de las dos ganaderías obtuviera la certificación, dejando la otra en explotación convencional, «pero el hecho de tener juntas las reses nos obligó a certificar ambas». Álvarez y Rodríguez no pueden vacunar a los animales que entran o nacen en la explotación, alimentar a los terneros con piensos medicalizados, ni ofrecer a los animales piensos o cereales que no lleven el sello de agricultura ecológica. Tampoco es posible descornar las reses ni inseminarlas de forma artificial. «Podemos tratar las enfermedades, pero si precisamos tratamientos agresivos, la carne se vende en los circuitos convencionales», explican.

Los reglamentos les exigen que sus animales no compartan pastos con los de ganaderías convencionales y están sujetos a un régimen de inspecciones que garantiza que cumplen las normas. Optaron por la ganadería ecológica por «filosofía y porque en todas las charlas a las que acudíamos nos insistían en que debíamos conseguir un valor añadido a la producción». A fuerza de darle vueltas a esta idea, «vimos que esta era la opción más viable, porque tú puedes contarle a quien quiera que sólo cebas con cereal, pero si no lo ven no tiene por qué creerte». Desde septiembre, el sello del Caecyl da fe del manejo del ganado de estas ganaderías.

La Asociación de Ganaderos Montaña de León, que preside Arsenio Rodríguez, trata de dar ahora el siguiente paso: que otros ganaderos se sumen a la iniciativa. «En breve vamos a celebrar unas jornadas para que, por una vez, seamos pioneros en algo, en conseguir un sello de carne ecológica para la montaña de León». Otros «dos o tres ganaderos» tramitan la certificación ahora y el interés quedó patentes en una jornada celebradas en Murias de Paredes, «en las que nos juntamos 21 ganaderos».

Si bien la producción ecológica sube el coste de la alimentación del ganado, también es menor el tiempo de cebo de los terneros, que se venden con menos kilos y, por tanto, baja el coste de producción. A la vez, se eleva el precio de la carne, de manera que es posible «reducir el tamaño de las explotaciones y vivir dignamente».