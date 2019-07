PSOE, CCOO y UGT urgen una reforma del Estatuto de Castilla y León para blindar derechos sociales

El PSOE de Castilla y León y los sindicatos CC OO y UGT urgieron hoy una reforma del Estatuto de Autonomía en esta legislatura que arranca ahora para “blindar” derechos sociales de los ciudadanos y mejorar la vida de la gente, aunque subrayaron que debe realizarse por un amplio consenso de los grupos de las Cortes.

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, y los líderes de CC OO, Vicente Andrés, y de UGT, Faustino Temprano, mantuvieron hoy una reunión en la que expresaron la “plena sintonía” para la revisión del Estatuto de Autonomía, del Reglamento de las Cortes y para potenciar el Diálogo Social autonómico y su extensión en el ámbito local.

“Nos tenemos que poner manos a la obra cuanto antes, pero tiene que ser por consenso”, afirmó Tudanca en relación a la reforma del Estatuto, para recalcar que el Grupo Socialista mantiene su “palabra en los consensos básicos” de comunidad y reprochar a PP y Cs que en este inicio de legislatura no lo hayan hecho así y haya predominado sus “intereses partidarios”.

Para los tres interlocutores, la reforma debe ir más allá de la revisión exprés que plantea Ciudadanos para la supresión de todos los aforamientos, en una propuesta recogida por el futuro presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como propia de su socio, pero que tendrá su apoyo y el del Grupo Popular en las Cortes. “No sería mal comienzo iniciar la legislatura con la reforma del Estatuto”, apostilló el líder de CC OO, Vicente Andrés. “Sería una incongruencia que la reforma no esté en esta legislatura”, anotó Temprano, al frente de UGT.

Sobre todo, el socialista Tudanca expresó la necesidad de avanzar en el “blindaje” de los servicios sociales y de un suelo social, que su grupo fija en el 12 por ciento del PIB para que en momentos de crisis no se produzcan recortes en esas áreas, en una propuesta compartida por ambos sindicatos.

En relación a la reforma del Reglamento de las Cortes, CC OO y UGT quieren que se les tenga más en cuenta en la elaboración de normas legislativas y que su comparecencia ante la comisión del ramo esté institucionalizada. El actual Reglamento de la Cámara ya recoge que las comisiones pueden solicitar la presencia de miembros de la Junta, autoridades y funcionarios públicos, pero también de "otras personas competentes en la materia", donde se engloba a los agentes sociales, que ya han comparecido en las comisiones, entre otras, de Empleo y despoblación.

Diálogo Social

Entre los tres actores ha habido coincidencia “plena” en reforzar el Diálogo Social Autonómico y en su extensión a municipios de más de 20.000 habitantes y diputación, ya que, como recordó Temprano, el PSOE gobierna ahora en cinco de las nueve capitales de provincia y en Ponferrada, Miranda de Ebro o San Andrés del Rabanedo.

“El Diálogo Social no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para mejorar la calidad de vida” de la gente, aseguró el dirigente de UGT, que advirtió de que no van a “permitir que se deteriore” y van a “exigir” que se aplique el contenido de las proposiciones no de ley que sobre ello han aprobado las Cortes.

Temprano insistió en que el Diálogo Social afecta a todas las consejerías y recalcó que el responsable máximo es el presidente de la Junta, que preside el Consejo del Diálogo Social, creado como órgano de mayor rango en la interlocución entre el Ejecutivo y los agentes sociales (patronal y sindicatos).