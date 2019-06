Los pueblos pierden medio millón de euros del Plan de Juntas Vecinales

A. Domingo | Redacción

Sean cuales fueren las causas, no cabe duda de que merece la pena indagar en las razones por las que 125 juntas vecinales leonesas —excluidas las del Bierzo— dejan pasar 551.000 de una ayuda total de 2.339.000 euros para este ejercicio. Falta de infraestructura, de información, de población, desidia... el caso es que 107 pedanías no han presentado proyecto alguno al Plan de Juntas Vecinales para el Bienio 2019/2020 de la Diputación y otras 18 han presentado la solicitud tarde.

Amén de reclamaciones que puedan rescatar a algún pueblo de la lista negra —como es el caso de Santa María de los Oteros, cuyos responsables aseguran que la documentación se presentó por vía electrónica—, lo cierto es que un informe del área de Cooperación excluye el número de pueblos citados para esta anualidad y reparte la consignación prevista entre 462 juntas vecinales.

Además, los pueblos excluidos no podrán acceder a esta subvención hasta la próxima convocatoria, prevista para 2021 siempre que el nuevo equipo de la Administración provincial no modifique las bases que rigen esta línea de ayudas. Para 2020 está previsto repartir dos millones de euros entre las juntas vecinales a las que no ha correspondido el reparto este año por razones presupuestarias.

Diferencias de población

La Diputación establece tres grupos de entidades locales menores para el reparto de esta línea: aquellas que no superan los 50 habitantes perciben hasta 4.000 euros, de 51 a 500 habitantes el subsidio alcanza los 5.000 euros y a partir de las 501 vecinos la subvención asciende a 6.000 euros.

En el primer grupo se contabilizaban este años 38 juntas vecinales, de las que solo cinco no concurrieron. La más poblada, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de fecha 1 de enero de este año, es Trobajo del Camino, con 20.673 vecinos, mientras Fresno del Camino fue la que menos vecinos presentaba en este grupo, con 522. A medida que cae el número de empadronados y, por tanto, la cuantía de la ayuda del plan, van aumentando el número de juntas vecinales que no presentaron proyecto.

Así, son 36 los pueblos que hubieran recibido 5.000 euros de haber concurrido, con Ribaseca como el más poblado mientras que siete pueblos cerraban el grupo 51 vecinos. Con menos de medio centenar no optaron al programa 65 entidades de ámbito inferior al del municipio.

Entre estos últimos figuran 50 localidades con diez o menos habitantes, pero de estas tan solo 10 poblaciones se han quedado sin el subsidio y existen juntas vecinales que administran los bienes comunales de pueblos en los que quedan 2, 3 y 4 habitantes que se han visto beneficiadas por la partida de este año.

Las juntas vecinales a las que se ha aprobado la ayuda pueden recibir el 90% del importe de esta por adelantado si acreditan la adjudicación de la obra, mediante certificación de su secretario.