Armando MEDINA | SANTA MARÍA

«Había una vez un reino no muy lejos de aquí en el que vivían reyes y reinas, lacayos, trovadores, damas, caballos y nobles... Ese reino tiene un nombre: El Reino del Benito León. En él todo el mundo trabaja sin descanso día a día, poniendo en cada cosa, no sólo el buen hacer sino también el corazón. Allá por el mes de diciembre redactaron un fuero que se esfuerzan por cumplir con rigor: ‘Todos los alumnos tienen derecho de utilizar las palabras mágicas: gracias, por favor, lo siento’; ‘Tengo derecho a que me traten con igualdad’; ‘Tengo derecho a decir lo que siento y lo que pienso’; ‘Todos los alumnos tienen derecho a tener un hogar y una familia’; ‘Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de desarrollar su creatividad’; ‘Tenemos derecho a descubrir cosas nuevas cada día, a emocionarnos con lo que aprendemos y a disfrutar de nuestra educación’; Los alumnos del Colegio Benito León gozarán de una enseñanza de calidad. Como pago al ejercicio de este noble derecho, se compromete a trabajar con creatividad y entusiasmo’. Como amantes de su tierra y sus raíces, todos los miembros de este maravilloso reino han investigado acerca de su pasado, de sus reyes y reinas y todo cuánto hace años allí sucedió. Y así han llegado a la conclusión de que su tierra no tiene igual: ¡Viva León!». Es el editorial completo de la revista que edita a final de curso el Colegio Benito León de Santa María del Páramo que resume el espíritu del centro.

Atrás queda un curso, el 2018/2019, lleno de actividades. Casi diez meses que han incluido eventos deportivos, dietas saludables, celebraciones históricas, un magosto, visitas a la biblioteca municipal y al pueblo, el mantenimiento de un huerto escolar, la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, la Navidad, el Día de la Paz, carnaval, fomento de la lectura o del inglés, teatro...

Especialmente destacable es el proyecto Los Reyes de León, una iniciativa «apasionante» para investigar la historia y «conocer de dónde venimos; ni más ni menos que del antiguo Reino de León, uno de los más importantes de toda la Edad Media».

En ello ha trabajado toda la comunidad educativa del centro: alumnos, maestros, familias y gente cercana. Todo ello ha quedado recogido en un cuaderno de bitácora, un pequeño vídeo que puede visionarse en la página web oficial del centro educativo en el que se vienen reflejadas todas las actividades realizadas en torno a este proyecto a lo largo del curso: cómo se decoró el centro al modo del Viejo Reino, la historia de los pendones, de los reyes, los fueros, el cáliz de doña Urraca (el Santo Grial), y un buen número de acciones más.