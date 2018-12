Los remolacheros de Ucale-Coag rechazan sembrar para Azucarera

A.D.M. | Redacción

«Hasta aquí hemos llegado». La Asociación de Cultivadores de Remolacha de León (Acurele) —colectivo integrado eb la organización Agraria Ucale-Coag— se suma a la desbandada anunciada desde oros sindicatos a consecuencia de las nuevas condiciones de contratación que oferta Azucarera para la campaña 2019/2020.

En una reunión celebrada en Santa María del Páramo el jueves, el colectivo remolachero decidió entregar su producción «a la industria que garantice un pago justo de la misma», señala en un comunicado en referencia a la cooperativa Acor. «No nos temblará el pulso si la tenemos que llevar fuera de la provincia de León», añade Acurele en un comunicado.

El colectivo remolachero y Ucale-Coag mostraron su hartazgo «de que se nos acuse de acabar con el sector remolachero en la provincia» leonesa, cuando los cultivadores han mantenido el sector gracias al empeño «de muchos agricultores leoneses, que han visto como año a año se han reducido los beneficios que deja este cultivo y que, aun así, han modernizado las tierra y han seguido creyendo en este cultivo».

Las nuevas condiciones de contratación que impone Azucarera, quebrando el Acuerdo Maco Interprofesional (AMI) es la gota de agua que colma el vaso. «Estamos cansados de que nos engañen», apuntan los remolacheros de Ucale-Coag, y de que «no culpabilicen de algo que no tenemos la culpa. Exigimos al industria que asuma la incompetencia de sus dirigentes que no han sabido mantener una industria que no han sabido mantener una industria que recibido muchas subvenciones».

Acurale también responsabiliza de la situación del sector remolachero-azucarero a «nuestros dirigentes políticos, que miran para otro lado y no exigen que la industria cumpla con un acuerdo pactado con las organizaciones agrarias», apunta el comunicado.

Los remolacheros de Ucale-Coag se suman a la postura de otros agricultores del sector que han rechazado la propuesta de contratación de Azucarera y prefieren la de Acor que mantiene el precio de la raía mientras no se modifiquen la condiciones de la PAC, de esta manera, los agricultores que contraten con Acor recibirán un media de 42 euros por tonelada, al igual que la percibida por los agricultores de Azucarera hasta el momento. Sin embargo, la filia de British Food garantiza un precio de 36 euros por tonelada y oferta un complemento en función de la fluctuación del azúcar en el mercado internacional.