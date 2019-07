Las reservas de la biosfera piden recursos para poder asumir el reto de la despoblación

La despoblación y el cambio climático son los dos de los principales problemas que afectan a las siete Reservas de la Biosfera leonesas reconocidas por la Unesco. Así lo asegura Beni Rodríguez, presidenta de la Red de Gestores de Reservas de la Biosfera de España, que califica la situación de estos espacios en la comunidad como «muy precaria, la peor de todo el país debido a que los órganos de gestión no tienen dotación presupuestaria para tener personal propio de una manera estable».

El éxodo rural «afecta a más del 60 por ciento de los espacios». Los territorios de interior pierden habitantes a un ritmo elevado y como consecuencia «dentro de muy poco tiempo nos vamos a encontrar con una montaña leonesa vacía que no va a poder prestar todos los servicios que ahora demandamos», advierte. El incremento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático «está afectando a las especies de la zona que se van hacia los » y la ausencia de precipitaciones hace que «se incremente la España seca y se produzcan incendios».

La presidenta asegura que desde 2015 algunas de estas zonas han experimentado una mejoría gracias a la línea de subvenciones otorgadas por la Diputación a los órganos de gestión. «Con las ayudas hemos podido tener una mínima infraestructura, pero aún queda mucho trabajo por hacer». Aunque la Dirección General de Turismo sí ha apoyado en estos dos últimos años la figura de las reservas, desde estos espacios necesitan que «la Junta se comprometa y que las consejerías de Medioambiente y Agricultura les incorporen en su programa de desarrollo rural y dinamización de las áreas naturales protegidas».

Gran parte de la gestión de las reservas leonesas recae en pequeños ayuntamientos municipales que «no tienen capacidad suficiente para cubrir todos los gastos necesarios y eso conduce a una fragilidad estructural» apunta Rodríguez. «Las reservas leonesas, a excepción de Alto Bernesga y Ancares Leoneses, ninguna tiene personal propio sino que son servicios externos mientras que otras como la de Palma de Mallorca disponen de nueve personas trabajando durante todo el año». Por ello, explica que «muchas veces se espera de las reservas cosas que no se pueden hacer, no porque no se quiera, sino porque no hay medios». Para revertir esta situación «son necesarios instrumentos técnicos y económicos» y por eso con esta nueva legislatura se espera «compromiso, el que sea».

Finalizado el periodo 2017-2018, las reservas comprobarán a través del sistema de indicadores que poseen la temperatura de cada reserva en su grado de cumplimiento con el programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la Unesco. La finalidad de este programa es el establecimiento un nuevo modelo de relación entre el hombre y la naturaleza.

En septiembre se celebrará la reunión anual a la que acudirán los 52 gestores de las reservas y el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán para hablar, compartir y aplicar medidas que ayuden a poner reducir y poner fin a estos problemas.

Beni Rodríguez confía en que las reservas consigan convertirse en «un motor dinamizador que permita exportar actuaciones y actividades para expandirse en todo el ámbito provincial».