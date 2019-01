Sarrión tilda de «delincuentes» a los directivos de Embutidos Rodríguez

dl | león

El coordinador regional de Izquierda Unida y procurador en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, tachó ayer de «sinvergüenzas» y «delincuentes» a los directivos de Embutidos Rodríguez por utilizar a ‘falsos autónomos’ y cooperativistas de Servicarne en condiciones laborales de «explotación y fraude de ley». Así lo dijo tras mantener un encuentro con los once trabajadores despedidos por ejercer «el derecho a huelga». «Estamos francamente impactados», comentó Sarrión, quien recordó que es una firma que recibió ayudas públicas de la Junta después de sufrir un incendio en mayo de 2016 «y tiene que cumplir la ley».

Sarrión criticó que la firma no ha solucionado el problema a pesar de la denuncia de la Inspección de Trabajo «en reiteradas ocasiones a solicitud de los sindicatos». «Trabajadores sin protección laboral, en un régimen de falso cooperativismo, en el que tienen lo peor de ser autónomos, sin vacaciones, sin derechos laborales, sin medidas de salud laboral, y también lo peor de un trabajador, porque finalmente no son realmente autónomos o cooperativistas, sino que es una triquiñuela para no asegurar sus derechos laborales», lamentó.

En resumen, dijo, es una «relación laboral encubierta, en fraude de ley», dado que la empresa funciona como otras muchas, «con actividad jerárquica, horarios y una producción que ha de sacar adelante».

Por ello, criticó que cuando los trabajadores decidieron ir a la huelga para exigir lo que señala la Inspección de Trabajo, la reacción de los directivos fue «enviar una carta de expulsión de 11 trabajadores, basadas en acusaciones falsas».

Por todo ello, anunció que llevará el caso al próximo pleno de las Cortes, en el que preguntará al consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, para el conocimiento por parte de la Cámara y al que invitará a los 11 despedidos. También, su grupo parlamentario elaborará una PNL con vistas a la Comisión de Empleo, para exigir a la Junta «que se posicione en contra de estas falsas cooperativas».

Por su parte, Walter Teixeira, como portavoz de los despedidos, confirmó su figura de «falsos autónomos», que actualmente cuentan con un expediente de expulsión abierto «por un derecho constitucional, como es la huelga», y que impide su entrada en la planta hasta que no se defina. «No pedimos de más, sólo nuestros derechos, como cualquier trabajador. Queremos estar dentro del Régimen General y cotizar como cualquier otra persona. Sólo se nos ponen excusas de que depende de la cooperativa Servicarne y no es una relación laboral directa con Embutidos Rodríguez, que a día de hoy sólo tiene 25 empleados», dijo.

Actualmente, en la fábrica de Soto de la Vega se contabilizan más 700 trabajadores, según los propios empleados despedidos, de los que cerca de 400 son ‘falsos autónomos’ y el resto «está en buenas condiciones». Por el momento, se ha desconvocado la huelga en busca de un acuerdo antes del viernes. De no ser así, la misma continuará a partir del propio 1 de febrero. «Nos han expulsado a 11 para meter miedo al resto. Hay muchos otros que no lo hacen por coacciones y temor», advirtió.