Un seminarista abusado por Gordón crea la primera asociación de víctimas

«Sed de justicia, eso es lo que nos mueve. Queremos dejar de recibir amenazas y presiones, queremos que las nuevas víctimas que decidan denunciar no sufran victimización. Queremos acompañarles, asesorarles y protegerles, que ninguno de ellos tenga que padecer lo que nosotros sufrimos». Juan Cuatrecasas, padre del niño que sufrió abusos a manos de José María Martínez, profesor del colegio Gaztelueta, perteneciente al Opus Dei, acaba de crear junto a Javier, la víctima del sacerdote José Manuel Ramos Gordón, una asociación que con el nombre de Infancia Robada, nace con la vocación de modificar las leyes para que la pederastia se investigue, se juzgue y se repare a cuantos la sufren. «Yo tuve que aguantar que me dijeran que había estigmatizado a mi hijo», explica Juan, que advierte a la jerarquía eclesial de que perdió el miedo cuando vio a su hijo «en el infierno».

La asociación, que aún no se ha registrado de manera oficial, nació hace ya dos años, cuando Juan y Javier se conocieron. «Habíamos quedado para tomar un café de media hora y estuvimos hablando durante diez horas seguidas», recuerda Javier, que incide en que una de las pretensiones de Infancia Robada es pedir a Fiscalía que ponga en marcha una investigación que destripe los abusos que miembros de la jerarquía eclesial practicaron o ampararon durante medio siglo. «Ahora, las cosas son diferentes, pero hay que recordar que durante hasta los años ochenta los seminarios estaban llenos de niños», advierte Javier, que sostiene que de la misma manera que la Iglesia lo sabía, hubo una dejación por parte de los sucesivos gobiernos. «Lo que han hecho con nosotros es terrorismo, un delito de lesa humanidad y estamos dispuestos a llegar donde haga falta», manifiesta el ex seminarista.

De hecho, la asociación nace en colaboración con fundaciones de otros países, como Oxfam Intermón, con el fin de que su lucha no quede supeditada a España. Junto a ellas, estarán presentes en el Vaticano durante el cónclave que se celebrará en el mes de febrero. «Queremos que el Papa conozca lo que ha pasado en España», dice Juan Cuatrecasas, que se refiere al poder que la Iglesia ha tenido y tiene para obstaculizar el desarrollo de la Justicia.

Por ello, la asociación ha mantenido ya numerosas reuniones con representantes de varios partidos políticos, que han recibido el documento que reúne sus premisas fundamentales. Entre estas, destaca la reivindicación de que los miembros de prelaturas de la Iglesia que participen en casusas de pederastia en los que la Iglesia esté involucrada tengan que renunciar. «Su independencia es más que dudosa puesto que deben obediencia, por encima de todo, a los intereses de la organización a la que pertenecen», destaca.

Además, reivindica el fin de las lagunas que hay en el ordenamiento jurídico y que la ley se adapte a las víctimas y no las víctimas a la ley.

Javier admite que ahora hay menos víctimas, pero recuerda que durante medio siglo, los seminarios estuvieron llenos de niños indefensos. «Si en Alemania hubo al menos tres mil víctimas ¿cuántas cree que hay en España? pregunta. Deja claro que la Iglesia ha perdido la oportunidad de ayudarles y defiende que ha sido gracias a las propias víctimas que la sociedad y los poderes públicos han tomado conciencia de la necesidad de atajar estos crímenes.

Recuerda además que la pederastia es un crimen global y, por lo tanto, la lucha no debe tener fronteras. Por ello, no descarta emprender una batalla que sobrepase las costuras españolas. «Si hay que llegar a la ONU, llegaremos», dice al tiempo que recomienda a las víctimas que aún no han pedido ayuda que acudan a la asociación. «Nosotros no tuvimos ayuda legal ni psicológica, pero en la institución ya hay expertos en Derecho y psiquiatras para acompañar y proteger a todos los que lo nececiten», desvela.

Juan Cuatrecasas califica la actitud de la Iglesia de «terrorismo». «No hay derecho a que criminalicen a niños cuyo único pecado ha sido el de toparse con pervertidos», manifiesta. Por ello, deja claro que la asociación Infancia Robada no va en contra de la Iglesia. «Venimos a limpiarla porque el único enemigo de la Iglesia es ella misma». Y advierte: «Que no intenten detenernos. Lo único que nos mueve es nuestro hijo».