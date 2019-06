«Soy más útil como independiente que si tengo el carné del partido»

A. Domingo | Redacción

Economista y auditor de profesión, Juan Pablo Regadera situará al frente de las concejalías personas que conozcan sus áreas de gestión por su dedicación laboral. Defiende que no por afiliarse al PSOE va a velar mejor por los intereses del municipio.

El compromiso con el municipio

A los compromisos de no optar a otro cargo que no sea el de alcalde de Valencia de Don Juan y no permanecer en este más allá de ocho años, Regadera añade el de no afiliarse al PSOE. «Soy más útil al Ayuntamiento y los vecinos como independiente, aprovechando la libertad de ideas y opiniones que me permite no pertenecer a un partido político. No voy a velar ni mejor ni pero por los intereses de los coyantinos por tener un carné».

Polígono industrial y emprendimiento joven

«Hay que volver a impulsar el polígono industrial, porque en los últimos ocho años la implantación de empresas ha sido escasa. Llevaré la Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Promoción Industrial, que impulsará un vivero de empresas de base tecnológica y del sector agroalimentario, que evite que nuestros jóvenes tengan que marcharse fuera a trabajar después de formarse. Vamos a contar con una ordenanza de emprendimiento y un centro de coworking».

Una candidatura de profesionales de prestigio

Un factor importante en la victoria del PSOE es «la incorporación, en una candidatura de vecinos, de caras nuevas en política, pero competentes en su profesión y en las áreas que van a ocupar».

Cambio de tendencia en el ciclo demográfico

«Valencia de Don Juan experimentó un incremento de población que se produjo por el vaciamiento de los municipios vecinos. Pero ya empieza a notarse un cambio de tendencia: en el Colegio Bernardino Pérez, los primeros cursos han dejado de tener tres aulas por curso para pasara a dos. La solución no es absorber población»

Sumar pernoctaciones al turismo de piscina

«Las piscinas son una importante fuente de ingresos y debemos tender a la excelencia en el servicio para que aumente el número de visitantes. Pero buena parte de los visitantes pasan un día en las piscinas y se marchan en la tarde-noche, por lo que el reto es conseguir que pernocten, ofreciendo actividades alternativas aprovechando el Esla —con rutas y deportes fluviales— y el patrimonio, con la potenciación del castillo o creando una ruta museística por el sur de León».

Remodelación integral de la Casa de Cultura

«El área de Cultura va a sufrir un cambio profundo. La Casa de Cultura es de tiempos de Alberto Pérez Ruiz y es una pieza esencial en las actividades de todo el año. Quiero que Valencia de Don Juan disponga de oferta cultural durante todo el año y no solo en verano. Que no falten actividades que permitan mejorar la calidad de vida en invierno».

La hacienda municipal y la calidad de los servicios

«Nos hacemos cargo de un Ayuntamiento que ha generado superávit, pero soy partidario de dejar el menor remanente posible y utilizar los recursos para prestar servicios. Si nos pasa lo mismo que con la limpieza de calles, que, con las prórrogas del contrato ya vencidas, lo vamos a municipalizar. Nos vamos a poner a ello el mismo lunes».