De los teatros al salón de plenos

La actriz roblana de 33 años de edad, Inés Diago Fernández, será la candidata de IU a la Alcaldía de La Robla para las próximas elecciones del mes de mayo. Reconoce que siempre ha tenido inquietudes políticas. «En mi casa me enseñaron la importancia de participar en la consecución de los derechos sociales que afectan a la clase trabajadora. Como todos mis vecinos, he vivido la crisis minera, nefastamente gestionada por los gobiernos autonómicos y centrales de PP y PSOE, dejando al municipio a la espera de alternativas que nunca llegaban y fondos para reindustrialización que en algunos casos, nunca salieron de Valladolid», afirma la candidata que siempre ha estado involucrada en los movimientos sociales como el 15 M y el movimiento feminista. Inés Diago pertenece a Izquierda Unida desde que cumplió la mayoría de edad. Esta última legislatura ha formado parte de la colegiada provincial, es secretaria provincial de Cultura de IU, y desde hace un año trabaja como auxiliar del diputado provincial Miguel Flecha. «He adquirido muchos conocimientos sobre la realidad política actual y sobre la gestión pública, y por eso, mis compañeros y compañeras me han elegido para encabezar la lista municipal .y defender los valores de mi partido», explica.

A su juicio, el principal problema del municipio es la sangría poblacional provocada por la crisis del sector energético. «Perdemos industria y alternativas laborales a pasos agigantados, y eso provoca que los roblanos y roblanas tengan que irse fuera a ganarse la vida, y no considero justo que un municipio, y una comarca, que han aportado tanto durante décadas a la economía con su trabajo y esfuerzo ahora se encuentren en esta situación por el interés caprichoso de los que tenían el poder en los años previos a la crisis, cuando los desfalcos pasaban desapercibidos». Diago considera que «estamos en un momento crítico, especialmente ahora con el anuncio de cierre de la térmica y el peligro de continuidad del CIFP Virgen del Buen Suceso».

Hablando de objetivos, la candidata de IU prioriza que «queremos volver a poner el nombre de La Robla donde merece, como uno de los pueblos más relevantes de la provincia. Hace años éramos un referente de prosperidad, de ocio, de educación, de comunicaciones… ahora muchos comercios y negocios han cerrado, y nuestro objetivo es traer alternativas que se traduzcan en empleo estable y de calidad, que beneficien a los jóvenes, que eviten la despoblación y que además, nos ayuden a crecer. Por eso pelearemos para que el tejido industrial que se cree sea de calidad y con garantía de continuidad, y no desaparezcan las empresas como antes».