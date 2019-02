El temporal corta el Manzanal, complica el tráfico en la provincia y llega a la capital

DL | PONFERRADA / LEÓN

El puerto del Manzanal sufrió ayer los rigores del temporal y estuvo cerrado durante varias horas, una situación poco habitual por el despliegue de medios del Ministerio de Fomento en la A-6, que justo tiene una de sus sedes permanentes de quitanieves en el alto. La Dirección General de Tráfico informó ayer del cierre a las 11.20 horas. La autovía estuvo cortada desde el kilómetro 350 al 360 de la vía, entre Torre del Bierzo y Folgoso de la Ribera en dirección a Ponferrada.

La situación hizo necesario un despliegue de la Guardia Civil para controlar el tráfico y poner en marcha los aparcamientos disuasorios para camiones, tanto por la parte de Astorga como en las inmediaciones de Bembibre. También se activó el párking de Camponaraya, pero apenas tuvo que ser usado.

El trabajo de la quitanieves, que es habitual en esta época del año, se reforzó para abrir la A-6 en el menor tiempo posible.

La autovía quedó reabierta al tráfico a primera hora de la tarde. La DGT también recomendó ayer circular con precaución entre los kilómetros 415 y 431, en Vega de Valcarce, sentido A Coruña, donde también se sucedieron los problemas, si bien no se cortó la autovía.

También permance cortada la N-625 en Oseja de Sajambre, afectada por los desprendiemientos de esta semana, y la LE-321 en Redipuertas.

Las cadenas son obligatoriaspara transitar por el puerto del Pontón (N-625), entre Riaño y Oseja de Sajambre, y para circular por la LE-233, en Besande.

La zona de montaña es la más afectada por este temporal. La comarca de Laciana se despertó ayer cubierta con un manto blanco que a primera hora no tenía mucho espesor, sin embargo a última hora de la tarde ya tenía más consistencia, debido a que no paró de caer nieve durante toda la jornada. Respecto a las carreteras, no presentaban dificultades para poder circular por ellas, mientras que algunos niños disfrutaron de esta nieve del mes de febrero. La última nevada en la comarca fue el pasado mes de octubre, un mes poco inusual desde hace unos años para que la nieve cubriera las calles de Villablino y sus pedanías. ?

Alerta hasta el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que en las próximas horas los efectos de Helena se recrudecerán en todo el territorio peninsular y Baleares, con nevadas en cotas muy bajas, hasta 300 metros en la mitad norte, espesores que pueden alcanzar los 20 centímetros y vientos huracanados.

De hecho, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, activó ayer la fase de preemergencia desde las 17.00 horas en la zona de la Cordillera Cantábrica de León ante la previsión de nevadas y acumulación de nieve de hasta 30 centímetros y recomienda no viajar durante este fin de semana si no es absolutamente imprescindible. El aviso es hasta mañana. Por eso, la DGT aconseja a los conductores evitar durante el fin de semana las carreteras del tercio norte peninsular y recuerda que los desplazamientos por zonas con aviso naranja o amarillo por nevadas pueden verse afectados por otras actuaciones en la vía para garantizar la fluidez y la seguridad vial, como limites de velocidad, prohibición de adelantamiento o desvíos provisionales.