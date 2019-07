El torbellino de Valderas tira muros y en Matanza el agua entra en las casas

Cuatro minutos de tornado y más de una hora de fuerte lluvia, granizo y viento no solo afectaron al campo. También dejaron daños en inmuebles de Valderas y también se registraron daños en edificaciones de Matanza de los Oteros, aunque en esta localidad no se formó la manga que se vio en la primera. La situación de los pueblos en alto evitó daños mayores.

El torbellino de Valderas recorrió entre uno y dos kilómetros, según los datos introducidos por un usuario del Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares (Sinobas), de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La información que ofrecía ayer del fenómeno la web https://sinobas.aemet.es/ aún está pendiente de confirmación. Apunta que la manga, que se formó sobre las 18.10 horas, se movió en dirección noreste a suroeste, acompañada de granizo, de tamaño mediano— y tormenta, dejando a su paso remolques desplazados y tumbados, causando el desprendimiento de tejados metálicos en explotaciones agrarias, la caída de chimeneas, rotura de ventanas y perforación de persianas y canalones. Además, se inundaron bajos y garajes —extremo que no compartía ayer el Ayuntamiento— y el mobiliario urbano sufrió daños, así como los vehículos aparcados en la vía pública, que mostraban abolladuras. El incidente dejó sin conexión telefónica e internet al pueblo entre las 18.30 y las 23.00 horas aproximadamente, además de sufrirse cortes de luz puntuales, añade el Sinobas.

«Nadie había visto algo así», señaló ayer el alcalde, Agustín Lobato. «Las calles se convirtieron en un lago de unos diez centímetros de profundidad, porque los colectores no podían evacuar esa cantidad de agua. Pero el pueblo está en cuesta y se fue todo hacia el río», relató. Entre los daños en instalaciones municipales refirió la caída de «dos medias paredes» del cementerio. Una la tiró y otra la arrancó, porque el agua se filtró a la cimentación y esta no es como la de una casa». A esto se añadieron «las piscinas, llenas de barro, que se preparan para abrir mañana» —hoy para el lector—.

Tapones de granizo

En Matanza de los Oteros, «el granizo atoraba los sumideros y toda el agua se iba por las calles», relató el alcalde, Marcelo Alonso. «Fue muy gorda la que cayó. Nunca vimos llover con esa intensidad», dijo. Y aunque la tormenta afectó principalmente al campo «también afectó a las casas», donde entró. En el consistorio «tuvimos una cuarta de agua. Entraba por una puerta y salía por otra. También pasó en el consultorio médico. Pero hubiera sido más grave si el pueblo se hubiera construido en una vaguada y no en un alto». Las piscinas no pudieron abrir ayer y en los campos las cebadas resultaban «completamente arrasadas», mientras los trigos, un poco más verdes, aguantaron algo más. No sé si vamos a pedir la declaración de zona catastrófica», concluyó el regidor.



La tormenta tiró parte de la copa del árbol. MARCIANO PÉREZ.

Persiana perforada del centro cultural. CLIMENT/SINOBAS - AEMET.