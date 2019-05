Trabajo descalifica a Servicarne como falsa cooperativa al ejercer de empresa pantalla de trabajo asociado

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:



Aquí andamos de nuevo. Si de verdad hubiese justicia y con las pruebas presentadas ya no habría trabajadores con esta precariedad en la empresa. Aunque haciendo un juicio de valor me pregunto: Si una empresa se comporta así con sus trabajadores, ¿lo más precario no será la propia empresa?