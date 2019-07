El TSJCyL ratifica que Mieres no tiene competencias en Pinos, en San Emiliano de Babia

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha rechazado los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Mieres y el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León que anulaba las decisiones que permitieron la apertura de la llamada Casa Mieres en el Puerto de Pinos (San Emiliano de Babia).

Mieres, señala el dictamen, no tiene capacidad legal para prestar servicios en la provincia de León, fuera de su término municipal, ni tampoco para ejercer actividades económicas. “No es irrazonable concluir que no podía concedérsele al Ayuntamiento de Mieres la licencia ambiental por él solicitada y ello tanto se considere la actividad objeto de la misma un servicio público, que solo puede prestar aquél en el territorio en el que ejerce sus competencias, como una actividad económica desarrollada libremente, que tiene un régimen jurídico específico que no consta desde luego que se haya cumplido”, apunta la sentencia, contra la que cabe presentar recurso de casación.

Es decir, un ayuntamiento asturiano no puede prestar 'servicios públicos' ganaderos a sus vecinos en la provincia de León y realizar actividades económicas como un particular, tras la Ley Montoro que recortó las competencias a los municipios, tampoco lo podría hacer, pues, como reconoce la sentencia, las competencias ganaderas no están entre las competencias propias de los municipios.

La Asociación Montaña de Babia y Luna, implicada desde hace 13 años en el conflicto, expresó hoy su la “enorme satisfacción que supone que el TSJ reconozca plenamente los argumentos que viene defendiendo desde hace más de 13 años y que esencialmente significa que el Ayuntamiento de Mieres no puede desplegar sus competencias y su actividad en Babia, en nuestra provincia. Ni para montar un bar-restaurante-refugio, ni para apoyar a sus ganaderos, aunque sea propietario de los montes”.

El colectivo reclama “que todas las Administraciones de Castilla y León cumplan la Ley y las sentencias y, como prometieron en 2006, se apruebe un proyecto regional que sirva para expropiar los montes del Puerto de Pinos, y acabar con la ilegalidad de la presencia de Mieres en Babia, pues es ilegal que preste sus montes, tanto los que tiene en propiedad como los que arrienda, a sus vecinos”.

La asociación hace un llamamiento al flamante presidente de la Diputación de León, al consejero de Fomento y Medio Ambiente y al alcalde de San Emiliano para que, todos unidos, en esta legislatura “conviertan el Puerto de Pinos en motor del desarrollo de la Montaña de León y no en una vergonzante colonización de una administración asturiana, que desplaza a los ganaderos de la provnicia”. Al igual que la Diputación es titular del Puerto de San Isidro y de Laciana-Leitariegos, añaden, debe impulsar la expropiación del Puerto de Pinos para fomentar la ganadería de montaña en Babia y Luna, el uso sostenible y la investigación de los recursos naturales.

El Ayuntamiento de Mieres compró los montes hace más de 90 años, con la condición de garantizar los derechos de los ganaderos leoneses y ya entonces comenzaron los primeros conflictos, al acusar éstos a los asturianos de colonizar el terreno, unas 900 hectáreas, mientras en el Principado denuncian un uso abusivo de los pastos y los afectados en León reclaman a las administraciones el cambio de titularidad.