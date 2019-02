UCCL exige una mesa institucional para salvar la remolacha porque el AMI no sirve

El coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, exigió hoy una mesa institucional en la que participen las administraciones, las dos compañías azucareras, Azucarera y la cooperativa Acor, y el sector productor para “salvar” la remolacha en Castilla y León, porque el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) “no sirve", al habérselo "saltado a la torera”.

González Palacín hizo estas declaraciones tras mantener Azucarera ayer, durante una reunión de la mesa de seguimiento del AMI en Madrid, su postura de rebajar 6,5 euros el precio que abona por tonelada de remolacha, por lo que las organizaciones que tienen representación en la Mesa, Asaja, Coag y UPA, llevarán a la compañía ante el tribunal de arbitraje, el 31 de mayo.

El dirigente agrario recordó que a su organización no le dejan sentarse en la mesa del AMI, cuyos acuerdos afectarán, dijo, a los afiliados de las opas que participan, y recordó que están a la espera de mantener una reunión con el consejero delegado de Azucarera en España, Juan Luis Rivero, al que insistirán en que con esos precios el cultivo “es inviable”. Así, adelantó que si la compañía no recula en sus intenciones harán campaña para que no se siembre raíz.

En este contexto, cargó contra las administraciones, en particular contra la Consejería de Agricultura de la Junta, por “mirar para otro lado” y dejar que las negociaciones se acometan en el AMI, cuando cada año pone 20 millones de euros en ayudas para mantener esta actividad. González Palacín insistió en que la Junta “no se pude poner de perfil” porque “nos jugamos un cultivo fundamental para Castilla y León”.

El coordinador de UCCL recalcó que es una “irresponsabilidad” dejar las negociaciones al AMI y defendió que la Mesa del Azúcar “es más imprescindible y necesaria que nunca” para lograr un marco estable de negociación para el sector a cuatro o cinco años. “Todos debemos reflexionar para evitar perder el cultivo de la remolacha”, concluyó.