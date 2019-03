Los vecinos reclaman que el Prug recoja compensaciones económicas

jOSÉ mª campos | oseja

El director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, mantuvo una reunión con los vecinos del municipio de Oseja de Sajambre para informarles sobre el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Picos de Europa (Prug).

El plan director especifica cosas que la Ley del parque no llega pero nunca va en contra de ella, explicó Torre. «Muchas de las cosas del Prug salen de este plan que no llega al detalle y que sí llegará el Prug», según Torre quien precisó que este documento no puede decir otra cosa que no diga la Ley nacional. «Se tendrán en cuenta las alegaciones que estén argumentadas pero desde el Prug no se puede cambiar la ley nacional de parques», aclarón el directo.

El alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, manifestó que la totalidad de municipio está dentro del parque y se deberían realizar inversiones. Además puntualizó que para la conservación de ciertas especies como el oso o el urogallo hay una dotación económica. «Pido que haya una dotación específica de recuperación del habitante del parque nacional, del que esté dentro del parque no en la zona de influencia. Los que vivimos en el parque somos una especie a proteger de la misma manera que el resto de especies que se protegen. Hay que dotarla de una aportación económica». Mendoza indicó que se van a recoger todas las alegaciones que realicen los vecinos para estudiarlas y presentarlas de forma conjunta.

Después se explicaron las distintas zonificaciones del parque. Zona de uso restringido, donde no se puede transitar con vehículos a excepción de algunas pistas para el acceso a fincas particulares. No se pueden construir edificaciones nuevas ni aumentar pero si rehabilitarlas. El acceso restringido es por senda. En la zona de uso moderado, no se pueden realizar construcciones nuevas pero si rehabilitaciones. El transito caminando es libre, hay pista a caballo y bicis y en días señalados. Habrá pista utilizadas por vehículos de transporte público. Además habrá unas pistas de uso exclusivo de los vecinos que portarán una pegatina identificativa en sus vehículos.»Va a poder ir por las pistas que han transitado siempre».

En zona de asentamiento tradicionales, si se puede construir nuevas edificaciones y rehabilitar edificaciones. Se podrán hacer cortas en fincas particulares previa comunicación y en otros casos con una declaración responsable. Sobre las fincas próxima a los pueblos o fincas de «berrundes» se pide que sean incluidas dentro de asentamientos tradicionales. Esta ha sido una de la demandas de los vecinos asistentes a la reunión.

La zona del subsuelo solo se da permisos para estudios de investigación y especialistas. Se cuenta con más de diez simas de 1.000 metros de profundidad.

En el parque está prohibido la corta de leña para su comercialización aunque se pueden hacer cortas en fincas particulares. Tampoco se pueden comercializar los castaños. En este tema sentido se abogó por pedir a la administración compensaciones ya que la leña era una ingreso para las juntas vecinales y ayuntamientos. Otra de las compensaciones que se solicitó es respecto a la prohibición de la caza en el parque nacional. «Las compensaciones se solicitarán a quien hizo la normativa», según Torre.