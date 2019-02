Un venado se acerca al Barrio del Sotillo de Prioro para "resguardarse" y "buscar comida"

La borrasca 'Helena', además de provocar el corte de carreteras, obligar a Tráfico a 'embolsar' turismo y camiones hasta que la nieve permita continuar el camino, asilar pueblos y que los caudales de los ríos lleven más agua de lo normal también deja imágenes curiosas en Castilla y León como la que ha captado un vecino de Prioro (León).



Se trata de un "venado" que esta mañana se acercaba al Barrio del Sotillo de la citada localidad buscando algo de "refugio" y "comida", según apunta Toño Gutiérrez Díez, vecino del municipio que ha grabado esta mañana estas imágenes.



"Algo habitual", cuando se dan estas condiciones meteorológicas, señala Gutiérrez Díez al que ha sorprendido como se ha podido aproximar a poco menos de un metro del "cérvido". "Son animales asustadizos que en cuanto escuchan algún ruido suelen escapar rápido, pero éste no lo ha hecho", ha explicado para lamentar que quizá tenía "algún tipo de problema en la vista".



Prioro es una de las localidades de León afectada por la nevada que, desde ayer por la tarde, ha dejado acumulaciones de hasta 70 centímetros. A pesar de ello, los accesos a la localidad, en las faldas de los puertos Monteviejo y El Pando, están "despejados", según ha confirmado el regidor de la localidad, Francisco José Escanciano.



"Estamos acostumbrados y es bueno que nieve así", señala el alcalde que asevera que mientras haya electricidad, las nevadas "no afectan" y hasta se "celebran" porque la tierra "filtra bien ese agua" y así se puede "aguantar mucho mejor" periodos estivales aunque no llueva