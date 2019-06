Las zonas oseras no restringirán la caza en la montaña

JOSÉ Mª CAMPOS | LARIO

La Fundación Oso Pardo ofreció ayer en la casa del parque Picos de Europa de Valdeburón, ubicada en Lario, un taller temático sobre Vivir en Red Natura 2000, vivir con osos. El tema principal ha sido la compatibilidad de la caza con la conservación de los espacios protegidos y del osos pardo.

La primera de las charlas se centró en dar a conocer a los asistentes qué es la Red Natura 2000 su organización y objetivos, para continuar con una segunda ponencia sobre la caza en un espacio Red Natura 2000 y en territorios oseros.

El presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero, destacó que el fin es intercambiar formas de cazar en áreas oseras y áreas de la Red Natura 2000. «Se trata de quitar miedos. Que nadie tenga miedo a cazar con osos ni en zonas de Red Natura ya que todo es compatible». Precisó que por el hecho de que haya oso o vayan aumentando su población va a tener problemas para caza. Habrá pequeñas regulaciones y habrá que tener también ciertos cuidados como por ejemplo acostumbrarse a disparar no al bulto sino a pieza vista o qué hacer o reaccionar cuando sale un oso o una osa con crías. «Se va a seguir cazando igual pero con las regulaciones y conocimientos necesarios para evitar conflicto y problemas». Se insistió en las charlas que la caza es uno de los recursos económicos importantes para las administraciones locales y es por ello que se insistió que es perfectamente compatible con la conservación del oso y de los espacios protegidos. También se señaló que tampoco tienen por qué reducirse la cantidad de piezas y especies cinegéticas. «Es una cuestión de la gestión cinegética que no tienen nada que ver con que se declare el espacio protegido. No va a dejarse caza por eso. Se seguirá haciendo una actividad cinegética sostenible», según Palomero.

En definitiva se habló sobre los cuidados que hay que tener a la hora de cazar en estas zonas protegidas. Se trata de avisar al oso con antelación cuando te llega al puesto de una manera no agresiva para que te detecte y cambie de trayectoria y «no esperar a que llegue a tu lado para hacerte un selfie con él».

La FOP trabaja actualmente en el Life Natura 2000 + Oso para facilitar la convivencia entre los vecinos y la especie.