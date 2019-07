Los mejores 50 de Jennifer López

Jennifer López, o JLo, como también se la conoce, lleva casi tres décadas de profesión, más de dos en lo más alto y cumple 50 años con una agenda profesional a rebosar.

A lo largo de su carrera, la artista ha publicado ocho discos de estudio, ha protagonizado varias películas, ha sido juez de uno de los talent shows de mayor audiencia, ha llenado con su espectáculo-residencia de tres años en Las Vegas y ha lanzado su propia firma de cosmética.

Pero antes de llegar a este punto, Jennifer Lynn López Rodríguez era una chica de barrio. Sus padres son de origen puertorriqueño y López y sus dos hermanas nacieron en el barrio neoyorkino del Bronx. Sus padres querían que López estudiase una carrera universitaria tradicional, pero ella tenía otros planes: quería bailar, cantar y actuar... y sus pasos pronto se encaminaron en esa dirección.

Con apenas 17 años, se inscribió en la Manhattan’s Dance Studio y dividía sus esfuerzos entre el estudio de baile y el instituto. A principios de la década de los noventa fue elegida como bailarina en un show televisivo. En 1997, dio vida a Selena Quintanilla, una cantante que murió asesinada, y fue nominada a un Globo de Oro por su actuación.

Ese papel fue determinante para su meteórica carrera. Según recordó la propia López a un medio estadounidense, echaba de menos bailar y cantar y compartirlo en directo con el público.

Su carta de presentación fue If you had my love y su éxito fue inmediato e internacional. De esto hace ahora 20 años. En 1999, López grabó una canción con Marc Anthony, con el que se casó varios años más tarde y padre de los dos hijos de la cantante.

ORGULLOSA DE SUS RAÍCES

JLo siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces latinas y humildes en el Bronx neoyorquino. En la canción Jenny from the block, lanzada en 2002, los reivindicó abiertamente: «Todavía soy Jenny, del bloque. Solía tener poco, ahora tengo mucho. No importa a donde vaya, sé de dónde vengo. ¡Del Bronx!».

«He tenido la suerte de crecer para convertirme en otra cosa pero, al mismo tiempo, esas raíces se quedan contigo. Interpretar estos papeles es una oportunidad para volver al centro de lo que soy», ha dicho recientemente a Vanity Fair

A sus 50 años, Jennifer López sigue cosechando éxitos en la música y en el cine y está a punto de casarse con su novio actual, el exjugador de béisbol Álex Rodríguez.

También deja ver su lado más feminista y reivindicativo: «Este momento para las mujeres es una revolución emocional y espiritual que está afectado al mundo».