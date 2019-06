Tocada por la aguja y el hilo

Descubrió su vocación pasada la primera juventud y quizás por eso lo disfrutó de lo lindo. Adelaida Laine abrió un pequeño taller en la calle Cid en el año 2000. Comenzó haciendo flores de tela, pero aquellos primeros pasos la llevaron por otros derroteros distintos al plan original y esas creaciones dieron paso a sombreros y tocados que dieron en la diana del gusto de las leonesas. Y ahí se quedó.

«Siempre me gustó coser, pero nunca me llamó la rama de la confección», recuerda Adelaida, que ahora ha cerrado su taller de forma temporal por problemas de salud, aunque no descarta que el adiós sea definitivo. De la calle Cid se trasladó a un coqueto piso en el número 13 de la calle Ancha, un taller artesano más amplio en el que, además tocados, vendía otros complementos. Aquí todo se hace a mano con ese algo especial que otorga el trabajo artesano. Sedas, plumas y otros materiales naturales como pajas o edamais, además de sus flores hechas a mano con bolillos y llenas de color, dan forma las creaciones de Laine. El pegamento se sustituye por hilo y aguja, como se hizo toda la vida.

Vista del taller de Adelaida Laine. ABOCADOS

Esto confiere a los tocados una calidad que poco o nada tiene que ver con la moda rápida o ‘fast fashion’, pero también supone un hándicap a la hora de pagarlo. «El precio es un problema para la artesanía porque la gente está muy acostumbrada al usar y tirar. Sin embargo ser un artesano es un trabajo muy duro en el que hay que hacer frente a la competencia de los precios bajos y que requiere un gran esfuerzo», explica.

Adelaida Laine puso su mismo nombre a su proyecto profesional y se unió a la Asociación de Sombrereros de España. Esto, unido al trabajo bien hecho, le ha llevado a participar en eventos importantes como la Semana de la Moda de Castilla y León o a exponer en el Museo del Traje, además de a vestir las cabezas de muchas mujeres.

De todos los tocados que ha hecho, recuerda con especial cariño uno sobre la Catedral de León que hizo inspirándose en un producto de la tierra como la piedra de Boñar. Una pamela de grandes dimensiones que contaba hasta con arcos góticos. Y también otra que, bajo el nombre ‘Soy’ reivindicaba el ser único y exclusivo.

Empeño y estaciones

Emprender su propio negocio fue un empeño personal que le llevó también a enseñar a otras personas su oficio. Un trabajo que requiere su tiempo, pues dar forma a uno de sus tocados le lleva varios días. «La gente viene con una idea y se empieza a trabajar con la forma y el color, después hay que probar, hacer correcciones, coser, planchar...».

Siempre ha trabajado sola y también sola ha afrontado los problemas que supone un oficio tan estacional como el suyo en el que los meses de celebraciones son de mucho trabajo y el resto del año bastante más flojo.

Casi dos décadas después de transitar este camino, Laine reconoce que ha sido algo «muy gratificante», tanto a nivel personal como profesional. «Siempre me fui exigiendo un poco más», apunta.

Su trabajo lo reconoce ahora una nueva edición de Un paseo con sombrero, la iniciativa que surgió el año pasado con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro y que pretende sacar a la calle a los leoneses ataviados con un sombrero en un acto divertido que la pasada edición consiguió congregar a un centenar de personas. En esta ocasión, este acto que cuenta con el respaldo de la Asociación de Sombreros de España, llevará el nombre de Adelaida Laine. «Es el reconocimiento a una vida de trabajo y de buen gusto», explican desde la organización del evento, que tendrá lugar el sábado 29 de junio a las 12.00 horas. Todos los participantes formarán parte de un recorrido que partirá desde la plaza de San Marcelo, frente al edificio Botines, y que se enmarca también dentro de los actos programados en el Mercado Romántico de Sierra Pambley. En esta ocasión, el vermú será sustituido por una caña de cerveza. ¿El objetivo? poner de relevancia la importancia y el glamour de llevar un sombrero o un tocado. En la cita no faltará música y baile de la mano de Lindy Hop León, que abrirá la curiosa comitiva.