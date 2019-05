«Vamos a impulsar el diagnóstico molecular para detectar el cáncer»

LEÓN José Santos Salas se hace cargo de la jefatura del servicio de Anatomía Patológica tras la jubilación de Teresa Ribas. Lleva 32 años como patólogo en el Hospital de León. —¿Qué es Anatomía Patológica? —El servicio de Anatomía Patológica pertenece al área de servicios centrales del hospital y se encarga de dar el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades y predecir su respuesta a la terapia mediante estudios morfomoleculares de tejidos, células y sus productos. —¿Qué hace un patólogo? —Es el responsable de emitir los informes diagnósticos integrados que incorporan la información clínica, macroscópica, microscópica y molecular a partir del material extraído al paciente (biopsias, piezas quirúrgicas, material citológico, etc.). Más que un simple estudio analítico, la actividad del patólogo se considera un acto médico, ya que desde la perspectiva clínica que proporciona nuestra formación médica, los patólogos llevamos a cabo estudios morfológicos y moleculares a partir de los cuales realizamos interpretaciones complejas de carácter diagnóstico, pronóstico y predictivo. —¿Cuántos profesionales trabajan en el servicio? —Como categorías profesionales tenemos, además de los once patólogos y dos médicos internos residentes, técnicos superiores en Anatomía Patológica y citología, administrativos y un técnico superior encargado del banco de tumores. En total somos unas 35 personas. —¿Qué margen de error tienen las pruebas? —La precisión del diagnóstico depende fundamentalmente del material sobre el que diagnosticamos y la técnica realizada. Con una buena muestra y usando las técnicas adecuadas nuestro diagnostico se considera de referencia en el tratamiento del paciente, es lo que llamamos la prueba gold estándar

, siendo superior a otras pruebas analíticas o de imagen en cuanto a patología tumoral se refiere. Es cierto que en ocasiones y dependiendo del tipo de lesión hacemos diagnósticos de aproximación o de compatibilidad, como sucede con los diagnósticos citológicos de punción, donde el obtener una biopsia puede ser complejo por lo inaccesible de la lesión o por las características del paciente en ese momento. Estos diagnósticos de compatibilidad los manejamos a través de los comités multidisciplinarios, junto con la valoración clínica y el resto de pruebas realizadas al paciente y sirven para hacer un manejo rápido del paciente sin necesidad de usar pruebas cruentas para obtener un diagnóstico. La comunicación con los clínicos que llevan al paciente es total y cualquier discrepancia o evolución inesperada del paciente es motivo de la revisión de nuestros diagnósticos, realizando si es necesario nuevas técnicas sobre ese material ya que lo principal es que nuestro diagnóstico sirva de herramienta al clínico para tratar al paciente de la forma más adecuada.

—¿Cuánto han disminuido los tiempos en las pruebas diagnósticas?

—Indudablemente, el uso de la tecnología ha ido a nuestro favor a la hora de realizar nuestros diagnósticos. Gracias a la automatización de nuestro servicio y al buen manejo que hacen de ello nuestros técnicos muchas de las labores técnicas rutinarias se encuentran automatizadas e incluso se programan por la noche para acortar los tiempos de emisión del diagnóstico. Un ejemplo de esto lo podemos ver desde la inclusión en parafina de las biopsias hasta la automatización de las técnicas de tinción convencional e inmunohistoquímica o de algunas pruebas moleculares que requieren ciclos repetitivos como la PCR, etc. Pese a esta automatización seguimos teniendo una parte manual muy importante que requiere tal entrenamiento de nuestros técnicos que roza la subespecialización. Además, cada vez son más las técnicas usadas, no solo como diagnostico sino para identificar los factores pronósticos que definen el tratamiento personalizado del paciente. La integración de los patólogos en los comités, desde donde se hace un manejo del paciente multidisciplinario, hace que nosotros mismos prioricemos y agilicemos los diagnósticos que repercuten directamente en el manejo del paciente, como son los diagnósticos de las consultas de alta resolución, sospechas tumores como los derivados del programa de cribado de cáncer de mama y colon o cualquier diagnóstico de malignidad que requiere un tratamiento rápido del paciente.

—¿Qué proyectos tiene para incorporar al servicio?

—Con mi trayectoria y mi formación en calidad, lógicamente la gestión del servicio debe ser con ese prisma, dando una mayor importancia al comité de calidad interno, en el que participan representantes de todos los estamentos del servicio y que servirá de eje para su manejo. Un impulso importante debe darse al área de diagnóstico molecular (estudios biológicos para detectar precozmente el cáncer) que va a tener una gestión parecida, a través de un grupo de personas variable donde además de todos los estamentos del servicio habrá representación de clínicos, fundamentalmente oncólogos. Esto es importante porque considero que el patólogo debe participar tanto en las indicaciones de las pruebas como en los compromisos de los resultados. Otro proyecto muy ambicioso es el desarrollo de la patología digital que consiste en la digitalización completa de nuestras preparaciones histológicas, a través de un escáner de preparaciones, sustituyendo así la preparación física por un archivo digital que nos permitirá entre otras cosas hacer análisis de imagen, compartir la preparación, usarla en docencia y sobre todo agilizar el proceso de diagnóstico, manteniendo una trazabilidad que asegura minimizar los errores atribuibles al factor humano.

—El anillo de Anatomía Patología es uno de los últimos proyectos en los que la tecnología se pone al servicio de paciente. ¿Qué queda por hacer ahora?

—El anillo de Anatomía Patológica ha sido uno de los proyectos del que nos sentimos orgullosos ya que no existe ninguna estructura así, que afecte a los servicios de Anatomía Patológica, en ninguna comunidad. Indudablemente, este éxito ha sido debido a la implicación y compromiso de todos los patólogos de la comunidad que se han esforzado para que este proyecto saliera adelante y del que ahora nos beneficiamos todos, y sobre todo los pacientes. Con esta base de trabajo que tenemos son muchas las mejoras que se pueden incorporar. Este año hemos estado trabajando a nivel de la comunidad en la confección de una tabla de indicadores común a 14 servicios de anatomía patológica. Estos indicadores ya están funcionando y nos permitirá monitorizar la actividad de todos los servicios de anatomía patológica de la comunidad. El otro gran proyecto que estoy seguro se abordará en un plazo no muy lejano es la patología digital. Con una base de un sistema de información de laboratorio como el que tenemos y un sistema de trazabilidad completo y automático estamos preparados para abordar la patología digital. Una vez instaurada la patología digital tendremos la base para la patología computacional, siendo similar a las conocidas herramientas de big data, que ya se usan en medicina, pero aplicadas a la imagen histológica. Estamos hablando de reconocimientos de patrones histológicos, contaje de marcadores, estimación de áreas y medidas, etc. Todos ellos entran dentro de los factores pronósticos y de tratamiento que ayudarán al oncólogo a perfilar tratamientos individualizados a sus pacientes.

—El servicio de Anatomía Patológica gestionaba el registro de tumores ¿cómo funciona actualmente?

—El registro de tumores hospitalario ha hecho una labor excelente durante los años que lleva funcionando. Nos permite hacer un seguimiento de los tumores diagnosticados en el hospital y a través de los informes anuales que emite nos damos cuenta del mapa tumoral y epidemiológico que tenemos en la población que atendemos. Además sirve de fuente de datos para el registro de tumores poblacional. Aunque el patólogo encargado de registro de tumores, la doctora Ana de la Hera, ha mantenido su actividad, se ha producido un cambio en el técnico documentalista que lo llevaba. Ya hemos tenido el primer contacto con el nuevo técnico y fijado un cronograma con plazos, de forma que este próximo mes ya comenzará su labor, alimentando la base de datos del registro de tumores.

Respecto al Banco de Tumores pertenece al biobanco en red de enfermedades oncológicas de Castilla y León y sigue realizando su labor en la recogida, almacenaje y gestión de las muestras para su posterior puesta a disposición de los investigadores, como es lógico está sujeto a la coordinación del nodo central de la red

—Se asocia el trabajo de Anatomía Patológica a las biopsias y citologías, entre otras cosas ¿pero qué más pruebas se hacen en el servicio?

—Efectivamente casi el 75% de nuestro trabajo lo constituyen las biopsias, pero realizamos otros tipos de pruebas como punción aspiración con aguja fina (PAAF), en colaboración con el servicio de Radiología, y otras punciones complejas combinadas con endoscopias, en colaboración con los servicios de Neumología o Digestivo, coordinadas en nuestro servicio por las doctoras Nieves Alonso y Mercedes Hernando respectivamente. También participamos en los programas de cribado, como el de cáncer de colon, con el estudio de todas las biopsias que genera ese programa y del que se ocupan fundamentalmente las doctoras Concepción Álvarez e Inmaculada Matanza o con la detección del papilomavirus en el programa de prevención de cáncer de cuello de útero, del que me ocupo yo mismo, ya que en nuestro servicio está una de las cinco plataformas para la detección y genotipado de papilomavirus que tiene la Comunidad destinadas al programa de cribado. Las técnicas más novedosas que estamos haciendo y que probablemente tengan mayor desarrollo en el futuro son las técnicas moleculares, a cargo del doctor Emiliano Honrado, con la inestimable ayuda técnica de la doctora Cristina Díez. Con estas técnicas podemos detectar una serie de factores pronósticos a nivel tumoral que incluso llevan ya terapias específicas asociadas.

—También acaban de incorporar la biopsia líquida ¿cómo está funcionando?

—Efectivamente después de una intensa preparación y las correspondientes pruebas arrancamos de forma reglada el mes pasado y ya hemos realizado los 6 casos a los que nos comprometimos hacer mensualmente. Aunque esta prueba es muy laboriosa y gracias a la preparación y dedicación de los técnicos se ha realizado sin incidencias por lo que será de utilidad para el futuro manejo del paciente por parte del oncólogo, en unos días haremos la valoración de estos casos y de la técnica con los oncólogos y el grupo de molecular y plantearemos los próximos 6 casos, de los que ya tenemos alguno seleccionado a través del comité multidisciplinar.

—Una parte importante de la actividad del servicio se lo lleva el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con cáncer, ¿cómo les afecta el trato con esa enfermedad?

—Efectivamente, todos los días emitimos algún diagnóstico de malignidad y como sabemos lo que este diagnóstico supone para el paciente somos muy rigurosos con los criterios. Debemos decir que los oncólogos cada vez disponen de más herramientas de tratamiento, muchas de ellas ligadas a características o marcadores tumorales que nosotros les vamos a proporcionar con nuestro diagnóstico. Recomiendo apoyar a las asociaciones de pacientes, que además de potenciar la investigación, ayudan a los pacientes en temas cotidianos o de infraestructura a los que nosotros, como médicos, no llegamos. Yo mismo desde 2014 llevo participando en la carrera no competitiva ‘A Santiago contra el cáncer’ que se realiza de forma anual para apoyar y recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Se realiza a finales de junio y este año volveremos a participar en ella. Debo decir que, en esta carrera, además de contribuir como ciudadano a ayudar en sus fines a esta asociación he conocido a excelentes personas con unos valores humanos que deberían servirnos a todos de ejemplo.