Una vela por las almas del Purgatorio

No recuerdo la primera vez que acompañé a la Virgen del Mercado en su particular agonía por las calles de León. Era un crío, eso es seguro. Corrín se encargaba de llevarnos a mi hermana y a mí junto a la riada de mujeres que, vela en mano, escoltaban a la imagen en un silencio casi sepulcral. Ella fue quien me transmitió el amor y el respeto a una procesión que trasciende a la propia Semana Santa. Un acto del pueblo leonés que, más allá de credos, es capaz de aunar voluntades en un tiempo donde soberbia y discordia se han convertido en el pan nuestro de cada día.

Armadas con la pólvora espiritual que contiene una simple candela, aquel ejército de señoras siempre me causó una profunda admiración. Cada una tenía sus motivos personales grabados a fuego para asistir con escrupulosa puntualidad a ese Viernes de Dolores que da sentido a todo. Pero un testimonio en particular cambió para siempre mi forma de entenderlo. «Yo llevo una vela bendita encendida para iluminar el camino a las almas del Purgatorio», me dijo una de aquellas soldados de Cristo con las que compartí fila en una ocasión. Un ‘estado’, ese del Purgatorio, en el que pocas veces me había parado a pensar.

No sería hasta años después cuando los novísimos y una publicación de María Vallejo Nájera responderían más a fondo a mis innumerables preguntas. Todo es cuestión de fe, pero si uno acepta las reglas, no puede olvidar que el catecismo habla de Iglesia militante, purgante y triunfante. La primera forma parte de cada fiel mientras vive y la tercera es aquella de la que disfrutan quienes alcanzaron el premio. ¿Pero y la segunda? Según resumió mi confidente de acera, «hay almas que necesitan un periodo de purificación antes de entrar a formar parte de la comunión de los santos». Un ‘tiempo muerto’ en el que ellas mismas ya no pueden acumular méritos para sí, pero que se verá acortado gracias a las oraciones de los todavía mortales.

Mi recién bautizada como nueva amiga llevaba, por aquel entonces, diecisiete largos años completando cada palmo del recorrido sin dejar de rezar por sus familiares ya fallecidos. No sabía a ciencia cierta si estaban en el Purgatorio, pero insistía en que si no era así, otras almas se beneficiarían. Su vela encendida disipa cada Viernes de Dolores las tinieblas en las que se hallan miles de hijos de Dios. Con el tiempo me confesaría que una noche, cuando los últimos retazos de realidad se entremezclan con los primeros síntomas del sueño, pudo ver a su marido —que había muerto tiempo atrás— en la penumbra de su habitación. «Él no era muy creyente», insistía. «Falleció sin aceptar su enfermedad, ni parte de su vida». No le habló ni una sola palabra durante aquel extraño encuentro en la noche. Pero un gesto, una sonrisa, sirvió para que comprendiera que tantas y tantas oraciones silenciosas habían dado su fruto.

Hoy, Felisa volverá a encender su vela en cuanto Ella salga a la calle. Y si ningún niño más curioso de la cuenta interrumpe su particular procesión, rezará sin tiempo que perder por las benditas almas del Purgatorio.