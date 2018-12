«A todos nos pueden quedar seis meses, la vida no está comprada»

Lugar: Museo Gaudí Casa Botines

Hora: 20.00 horas

Entrada: Libre

«¿Hacia dónde vamos tan deprisa?». La médica internista venezolana, Mirna Andrade, se hace una pregunta que plantea a sus pacientes en su consulta. Cree «Es de vital importancia el papel que tiene la familia para la formación del sistema de creencias y de valores en los niños el mal uso de las nuevas tecnologías pueden provocar un proceso de deshumanización «que nos convertirá en seres humanos inútiles que no aprenden a vivir. No vivimos el aquí y el ahora, no nos centramos en este momento, que es el que importa. Es este momento el que tenemos que aceptar y nuestra actitud será lo que nos ayude a hacer frente al infortunio».

Y las experiencias de la vida dejan enseñanzas que no todo el mundo aprende por igual. El libro que presenta hoy en el Museo Gaudí Casa Botines Siempre hay un ángel cerca de ti, es un texto que recoge la experiencia ante la enfermedad y la muerte de quince de sus pacientes, la suya propia como médica y la de las personas que emigran en busca de una vida mejor.

Andrade, médico especialista en Medicina Interna, trabajó durante varios años como coordinadora del programa de atención al paciente VIH/Sida en la ciudad venezolana de Mérida, fue investigadora en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes (Venezuela). Actualmente ejerce como internista en varios centros hospitalarios de León y Palencia, y trabaja asiduamente en la misión humanitaria de la Asociación Mundial Amigos del Corazón Alrededor del Mundo (HFATW) con campos de salud en Latinoamérica, India y Kenia.

Experiencias de vida

«En toda mi experiencia personal he comprobado que la manera de afrontar los problemas es la clave para tener una buena calidad de vida o penosa», explica la autora del libro a este periódico. «Yo misma he tenido que afrontar la muerte de mi nieta como consecuencia de una enfermedad rara».

El libro está «escrito más con el corazón que con la razón». No es una autobiografía. Son son relatos de la historia de la autora que narran su experiencia personal y como médico, ante momentos vitales que fueron trascendentales y que supusieron una gran lección de vida.

«A todos nos quedan seis meses de vida, nadie tiene la vida comprada». Es la reflexión de quién está acostumbrada a lidiar con las distintas reacciones de pacientes que se enfrentan a un diagnóstico con un pronóstico poco favorable. «He visto gente que tiene una gran fortaleza y asume su enfermedad y que experimentan un cambio de actitud ante la vida; a otros, en embargo, se les cae el mundo encima».

Para Andrade faltan valores, fortaleza y vivir el momento porque «nadie sabe qué nos va a pasar en el futuro. No lo saben los pacientes enfermos y ni los que no están enfermos, porque pueden sufrir un accidente».

«Es de vital importancia el papel que tiene la familia para la formación del sistema de creencias y de valores en los niños que los lleve a ser adultos felices y capaces de adaptarse a las circunstancias de la mejor manera posible, en un mundo de alta competitividad en donde la tecnología hecha de lado al hombre, deshumanizándolo, haciendo cada vez mas insensible, por lo que el capitulo Seguir siendo niños es un clamor a que los padres vivan intensamente su rol, y que mantengan a los niños alejados de los problemas de los adultos y de las guerras inútiles que no llevan a ninguna parte». Si la crianza de los hijos está orientada al miedo, la percepción que los niños y niñas tendrán de la vida será el miedo. «Hay que enseñar a los niños a ser felices y no tener miedos. Se puede criar a los hijos en valores o a ser competitivos».

Sus personajes, descritos con delicadeza y respeto, viven situaciones difíciles. Sus enseñanzas de cómo afrontaron esta situación pretenden conmover al lector y motivarlo a encontrar su propósito de vida. «En momentos de incertidumbre aparecen personas que te ofrecen otro enfoque, esos que te apoyan, te toman de la mano y no te dejan caer, que te demuestra que siempre hay un ángel cerca de ti».

Situaciones difíciles

Es un libro de relatos de mi vida personal de pacientes que se han enfrentado a situaciones difíciles: en donde la percepción y la aptitud que tuvieron para afrontarlas les permitió vivirla de una forma u otra , el libro tiene 10 capítulos, entre ellos el colmo de infortunio y el punto de inflexión en donde se describe la experiencia de personas ante la desesperanza , y la toma de decisiones en momentos en donde la carga a soportar es mayor que la resistencia del ser humano ya sea en el plano personal, laboral o emocional.

En el libro, que consta de diez capítulos, hay uno dedicado al cielo de América, que siempre es más azul. « Intenta describir el sentimiento de soledad, de impotencia y de incertidumbre que vive la persona que tiene que abandonar su país.