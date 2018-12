El abuelo inventor que puede revolucionar el sector de la energía

La historia de Luís vino literalmente a picar a la puerta de EL PERIÓDICO. Era una soleada mañana de invierno cuando este amable ingeniero jubilado se presentó a las puertas de la redacción con un maletín en mano y una tímida sonrisa en el rostro. "Me gustaría, si es posible, hablar con alguien de la sección de ciencia, tecnología o medio ambiente. Tengo algo entre manos que creo que podría ser de su interés", explicó en recepción. Fue entonces cuando, al ser atendido, Luís desplegó sobre la mesa de la entrada el trabajo de investigación que había ocupado los últimos diez años de su vida. "He encontrado la manera de dar una segunda vida a las pilas usadas, ahorrar dinero y reducir el impacto medioambiental de este producto", añadió mientras presentaba una gran cantidad de gráficos y un curioso aparatejo. "Es el proyecto de mi vida", comentó el ingeniero con la mirada puesta en su creación.

Sentados ante una mesa y con dos vasos de café haciéndonos compañía, Luís contó que hace poco más de un año había logrado patentar oficialmente un dispositivo capaz de exprimir hasta el final la energía de las pilas. Se trataba de un artefacto sencillo, con una pequeña bombilla en un lado, tres pilas al descubierto en el otro que él mismo había creado. Ese era el invento con el que este ingeniero había logrado obtener luz de baterías supuestamente gastadas que él mismo había recogido del contenedor de reciclaje. "La clave fue darme cuenta que cuando una pila deja de funcionar para un aparato no significa que realmente está agotada. Solo significa que la energía que le queda no es suficiente para ese aparato en concreto, aunque en realidad puede seguir dando muchas horas de luz", comentó mientras iba encendiendo, de una en una, las diferentes versiones del prototipo que había traído en su maletín.

El invento de Luís resulta tan sencillo como espectacular. Su ingenioso aparato, al que él se refiere como un nuevo modelo de literna, logra funcionar con apenas tres voltios. Para ello, el dispositivo cuenta con un comprobador de nivel energético con el que seleccionar las pilas que tienen más de un voltio de energía y un compartimento en el que colocar las baterías. Con tan solo tres pilas, de las que normalmente encontraríamos en el contenedor, el dispositivo permite encender una bombilla LED, situada en un extremo, e incluso modular su intensidad. Y a partir de ahí, horas y horas de luz a coste cero. Y esta es la idea que, desde el año 2009, ha ocupado el tiempo de Luís y que ahora presenta como uno de los logros de los que se siente más orgulloso.

Historia de un inventor

Cuando le pregunté cómo había logrado dar con esa idea, Luís me dijo que, para entenderlo, debía remontarse a sus inicios. "Nací en una familia pobre no, paupérrima, sin apenas recursos para vivir. Pero yo, que era un muchacho muy decidido, me propuse ser ingeniero a toda costa", relató. A partir de allí, Luís emprendió arduo camino en el que tuvo que compaginar trabajos precarios y estudio para conseguir un trabajo digno. "Solo le digo que durante cinco años no llegué a dormir más de cuatro horas al día", añadió. Esta misma actitud acompañó a Luís desde los 14 años, cuando consiguió su primer trabajo remunerado, hasta los 64 años, cuando llegó su momento de jubilarse.

A partir de ahí, la vida de este ingeniero jubilado transcurrió tranquilamente a la vera de su querida esposa y sus ingeniosos pasatiempos. Hasta que, hace diez años, empezó un trabajo de investigación que le acabaría llevando a su gran creación. "Todo empezó cuando me percaté que había unas estatuillas de unos santitos, un regalo que recibí de unos amigos del pueblo el día que me casé, que seguían funcionando incluso con las pilas gastadas", contó mientras buscaba entre los papeles sus primeros apuntes sobre el tema y dispuesto a contar cómo este invento había cambiado su vida.

Energía a coste cero

Hace más o menos diez años, cuando Luís empezó a investigar sobre la energía remanente en las pilas desechadas, los primeros prototipos de su creación empezaron a ocupar los pasillos y estantes de su hogar. Esos sencillos aparatejos, alimentados con baterías rescatadas del contenedor de la ferretería del barrio, permanecían encendidos día y noche evitando que por las noches tuviera que encender y apagar las luces. Años después, mientras revisaba los recibos, Luís se dio cuenta de cuánto había ahorrado gracias a su invento.

En tan solo seis años su consumo anual de kilovatios bajado hasta prácticamente la mitad. Según sus cálculos, con 1.300 pilas usadas, durante este tiempo logró ahorrar 1.400 kilovatios hora. Esto, sin ir más lejos, supondría un ahorro de unos 500 euros por hogar y año. "La mejor parte es que este es un ahorro a coste cero, porque no he necesitado invertir ni un euro en comprar las pilas con las que ilumino los pasillos de mi hogar", comentó el ingeniero apuntando directamente a uno de sus prototipos que, mientras transcurría la entrevista, permanecía encendido.

Pontencial desperdiciado

Durante todos estos años, Luís ha ido recorriendo los grandes supermercados de la ciudad en busca de los bidones de reciclaje de pilas. Ahí, con el permiso de los empleados, el inventor armado con un voltímetro (aparato con el que medir la tensión de las baterías) ha ido recogiendo miles de pilas deshechadas que conservaban más de un voltio de energía en su interior. Y de ahí a su invento, para conseguir un extra de horas de luz hasta agotar su energía.

Según los cálculos de Luís, un 71,23% de las pilas recogidas del Eroski siguen siendo aptas para dar energía. En el Lidl, un 76,93%. En el punto verde de Barcelona, última destinación de las baterías usadas, hasta un 78,57% aún tienen energía aprovechable. Esta estimación también quedó confirmada en la redacción de EL PERIÓDICO donde, según pudimos medir con una muestra de 20 pilas, más de un 70% seguían teniendo más de un voltio de energía en su interior.

"Si yo fuera un fabricante y dedicara toda mi carrera a optimizar mi producto me sentiría muy mal al saber que la gente tira las pilas a la basura antes de agotar todo su potencial", argumentó Luís. "Y es por eso que creo que mi invento puede ser de agrado de todo el mundo. Se trata de aprovechar toda la energía de las pilas, ahorrar dinero y cuidar el medioambiente, un objetivo que todos compartimos para cuidar el planeta", comentó el inventor al acabar la entrevista mientras apagaba, de una en una, las lucecitas que iluminaban la sala.