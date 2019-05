Bajo la acción del espíritu

E

l que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él...» Palabras de Jesús a sus discípulos en el Evangelio de este domingo (cf. Jn 14,23-29). Después de su resurrección, Jesús permanece con nosotros, está en medio de nosotros. Pero su manifestación se realiza de tal forma que sólo la pueden percibir aquellos que están unidos a Él por la fe y el amor, lo cual implica guardar celosamente su Palabra, es decir, cumplir su Palabra. Enredados en tantas ocupaciones, dispersos por tantos reclamos de la vida familiar, laboral y social, fácilmente olvidamos las enseñanzas de Jesús y nuestras obligaciones religiosas. Pero Él nos recuerda que su Palabra siempre será causa de serenidad y de encuentro con nosotros mismos, con los demás y con el mismo Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto acoger y cumplir su Palabra? Tal vez porque es transparente y exigente, a veces duele y otras calma. Por momentos deja a la intemperie nuestras vergüenzas y, en ocasiones, nos dice que somos elegidos y dichosos. Además, Jesús nos promete la asistencia del Espíritu Santo para que «os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho» (14,26). Él se va al Cielo, a la derecha del Padre. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo será el alma de la Iglesia; el Defensor y dador de vida que, con sus inspiraciones y apoyo, da a la Iglesia el poder para anunciar el Evangelio y la conduce hacia la plenitud de la verdad. En un mundo en el que todo parece cambiar, y no siempre para bien; en el que cada uno pretende tener su propia verdad; en el que la libertad es muchas veces pretexto para libertinajes de toda clase; en el que los grandes valores son relativizados o negados, la Iglesia, como obediente discípula, cuenta con un Maestro que entre los avatares de la historia nos lleva hacia la verdad completa. Con sus limitaciones y sus pecados, es ese lugar donde Dios ha querido quedarse y donde nos podemos encontrar con Él.