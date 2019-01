Adiós a Julen: Políticos y famosos muestran su dolor y apoyo a la familia

Autoridades, políticos, deportistas, famosos y personajes mediáticos han hecho llegar su pésame a la familia de Julen Roselló tras el hallazgo del cadáver del niño dentro del pozo de la finca familiar de Totalán (Málaga) la madrugada del viernes al sábado. La Casa de Su Majestad El Rey expresó su "dolor más profundo" a la familia y su "reconocimiento" a todas las personas que participaron en los trabajos de rescate. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió su "apoyo y cariño a sus padres y sus seres queridos" y escribió que "toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen".

El líder del PP, Pablo Casado, explicó que "no ha podido ser, y la esperanza ha dado pie al drama", al tiempo que enviaba "un fuerte abrazo" a los padres de Julen. En la misma línea, el dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, envió su "ánimo y cariño" a la familia del niño "en un momento tan terrible". Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, transmitió "condolencias y afecto" a la familia, su "aplauso" a quienes trabajaron en el rescate y se mostró crítico con la cobertura de algunos medios, ya que mostró su "desprecio a quienes han usado esta tragedia para hacer el peor amarillismo".

Famosos y deportistas

El actor malagueño Antonio Banderas se sumó a la ola de dolor por la muerte de Julen y escribió en su cuenta de twitter: "Consternado por este triste final. DEP pequeño Julen". En la misma línea, el cantante Alejandro Sanz se despidió de Julen. "Hasta siempre, no sabes cuánta luz has derramado sobre las almas de tod@s". Otro cantante, Antonio Orozco, escribió que "Julen vive en el inexorable espíritu de la búsqueda eterna, lo que no se olvida jamás desaparece".

Desde el ámbito deportivo, el campeón mundial de motociclismo Marc Márquez también quiso dar el pésame a la familia. "Descansa en paz, pequeño Julen! Un abrazo muy fuerte a toda la familia y a todas esas personas que han colaborado sin descanso". El defensa del Real Madrid Sergio Ramos escribió: "Descansa en paz, pequeño valiente".

Los dos equipos más importantes de Málaga, el Málaga Club de Fútbol y el Unicaja Club de Baloncesto, también expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo a la familia. "Nuestros corazones están con los familiares y amigos del pequeño Julen".

Otros padres

La solidaridad llegó también desde la madre de otro niño muerto. Desde la provincia de Almería, Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño que fue asesinado por la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, expresó que "la esperanza no ha podido hacer el milagro de verlo sonreir de nuevo. Mis condolencias hacia los padres de Julen y su familia. Mucha fuerza". Antonio del Castillo, padre de Marta, la joven asesinada hace ahora diez años en Sevilla y cuyo cuerpo aun no ha sido encontrado, escribió: "Julen descansa en paz, al menos ya estás en los brazos de tus padres".