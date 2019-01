Una alianza nueva

L

a simbología conyugal en la Biblia describe las relaciones de Dios con Israel y de Jesús con la Iglesia. El profeta Isaías, en la I Lectura de este domingo (Is 62,1-5), usa la imagen del matrimonio para representar la alianza de comunión de Dios con los hombres. El júbilo que experimenta el marido con su esposa le sirve al profeta para evocar la alegría que encuentra Dios en comunión con su pueblo, lo que se describe con términos nupciales: «Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré... Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo». Con un lenguaje poético y profético, Isaías aventura que los pueblos futuros verán la salvación de Dios. Este texto está en perfecta consonancia con el pasaje evangélico de las bodas de Caná (Jn 2,1-11). Jesús, acompañado por su madre y sus discípulos, inicia su ministerio mesiánico e inaugura la nueva era de la salvación: el tiempo de la Antigua Alianza, significado por el agua empleada por los judíos para las purificaciones rituales, deja paso al tiempo de la salvación, simbolizada por la abundancia del vino, característica del banquete mesiánico. Con Cristo, la historia de amor entre Dios y el hombre, los desposorios de los que nos habla la I Lectura, han llegado a su plenitud, y se nos revela toda la pasión conmovedora de Dios por el hombre. Las bodas, la alegría, el «vino mejor», todo es signo que nos habla de que el encuentro entre Dios y la humanidad que se produce en Jesús es el encuentro con la verdadera Vida, la que no se termina. Es el encuentro que dará lugar a la familia definitiva, en la que todos, como hermanos, estaremos reunidos en la mesa del padre común, Dios. Somos llamados a prolongar en el tiempo los signos salvadores de Jesús. A «ser signo» de la presencia del reino de Dios en el mundo; signo que revele la gloria de Cristo («manifestó su gloria») y así fortalezca la fe de los creyentes («y creció la fe de sus discípulos en él»).