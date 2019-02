Baja el uso del condón y suben las infecciones

Delegar la educación sexual de los jóvenes a la información que se transmite por las redes sociales pone en riesgo la salud de toda una generación que «minimiza» los efectos del contagio de enfermedades de transmisión sexual. Los expertos alertan de que los adolescentes «saben, pero se despreocupan cada vez más» de las infecciones que pueden condicionar el resto de su vida. El jefe del servicio de Urología del Hospital de León, Miguel Ángel Alonso, alerta del aumento de consultas de jóvenes con uretritis provocadas por gonorrea y clamidia, dos infecciones de transmisión sexual que más aumentan en las consultas desde el año 2018. Alonso, de la mano de Cruz Roja, ofrecerá una conferencia mañana 14 de febrero, Día Europeo de la Salud Sexual, en el salón de actos del Ayuntamiento de León a partir de las 18.30 horas. «Ahora hablamos más de infecciones que de enfermedades porque hay mucha gente que está infectada y no lo sabe porque no tiene síntomas», explica. «Tenemos que concienciar a los jóvenes porque cada vez vemos más casos en las consultas». Sobre todo de uretritis en los varones entre los 15 y los 25 años. Esta inflamación de la uretra se debe a una infección por gérmenes que se contagian por vía sexual y caracterizada por ardor o dolor al orinar y la emisión de secreciones purulentas. «La medicación no siempre consigue solucionar el problema y en muchos casos hay que recurrir a la cirugía». El jefe de Urología atribuye este aumento a la «pérdida del miedo» por los adelantos en los tratamientos. «Esta generación ha superado el miedo al VIH porque creen que con la medicación se van a curar y no se dan cuenta de las tremendas consecuencias que tienen las enfermedades de transmisión sexual no solo para ellos sino para sus parejas y su descendencia». Entre las que más repuntan están la sífilis y la gonorrea. «Ahora hay mucha información. Saben, pero se despreocupan».

Esta «despreocupación» tiene como consecuencia el rechazo del preservativo. «Se usa cada vez menos. Las mujeres han perdido el miedo al embarazo porque existen píldoras y tanto chicos como chicas no tienen miedo a las enfermedades de transmisión sexual».

La educación sexual sigue siendo la asignatura pendiente de la conocida como Ley del Aborto. La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor el 5 de julio de 2010 sufrió una modificación en septiembre de 2015, con respecto a las menores de edad y su decisión de abortar. Actualmente, las menores de 18 años necesitan el consentimiento de sus progenitores o representantes legales para poder abortar. «Pero la ley no se ha desarrollado y no hay una estrategia nacional de salud sexual», asegura el presidente de la Federación de Planificación Familiar estatal, Guillermo González. El Gobierno reunió hace pocas fechas a cuarenta expertos para planificar el desarrollo de la estrategia de salud sexual en España, una asignatura pendiente que tiene previsto llegar a las aulas si se desbloquean los Presupuestos Generales del Estado. «En la estrategia nacional sólo se han desarrollado lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, pero no se ha hecho nada de la educación sexual», asegura González. El responsable de las asociaciones de planificación familiar de España coincide con los expertos sanitarios en que «los jóvenes han perdido el miedo a las infecciones sexuales superadas todas las cautelas que se establecieron con el VIH». Aunque cada vez hay más acceso a la información «no sirve» porque «se sigue transmitiendo el modelo coital en las relaciones y se ignoran las demás posibilidades de búsqueda de placer».

Para el presidente de la Federación de Planificación Familiar estatal es irrenunciable «convencer a padres y madres que eduquen, cultiven e informen» a sus hijos en educación sexual. «Si los padres no educan alguien lo hará por ellos y le dará un sentido comercial y de consumo».

Guillermo González defiende que la educación sexual «no adelanta la edad de las primeras relaciones sexuales sino que las retrasa. Es mejor estar bien educado, no solo bien informado».

Los chicos españoles tienen su primera relación sexual completa a los 16,5 años y las chicas a los 17, «pero las relaciones empiezan antes con los juegos», momento en el que los padres tienen que intervenir «para hablar con sus hijos y no tener miedo a no saber responder a las preguntas. La educación sexual no necesita un discurso intelectual preparado. Una educación sexual seria evita la violencia, la desigualdad y la jerarquía de sexos».

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unesco, Unicef, los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas o ministerios de salud y educación la educación sexual dentro y fuera de las escuelas. «Y no solo como un derecho —que lo es— o una mera prevención de riesgos, sino como herramienta de cultivo de un hecho que conforma la personalidad y el desarrollo de todos y todas», se puede leer en el comunicado publicado por la Federación de Planificación Familiar Estatal coincidiendo con el Día Europeo de la Salud Sexual que se conmemora mañana. «La erótica infantil es un hecho, por mucho que se quiera mirar para otro lado».