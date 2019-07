Las ballenas también oyen

Un estudio reciente realizado con las orcas de Loro Parque y publicado en la revista científica The Journal of Acoustical Society of America perfeccionó la metodología que ayuda a evaluar la capacidad auditiva de las grandes ballenas, una técnica muy compleja debido a la enorme capa de grasa que recubre su cerebro. Para ello, elaboraron ondas sonoras sintéticas que tienen en cuenta las características anatómicas del oído interno de los animales, de manera que estimulan al mismo tiempo todas las neuronas encargadas de detectar las diferentes frecuencias sonoras. Esto produce una respuesta cerebral más intensa en los cetáceos, que es más fácil de medir a través de la grasa. Esta metodología abre la puerta al estudio de la capacidad acústica de las grandes ballenas, algo que hasta el momento no ha sido posible, y que es crítico a la hora de establecer cómo les está afectando el creciente ruido submarino. Este tipo de estudios son esenciales para proteger a las ballenas. | EP