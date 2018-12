Bolas de hielo del tamaño de pelotas de tenis causan estragos en Sydney

La peor granizada en los últimos 20 años de la historia de Sydney, Australia, ha dejado imágenes impresionantes y una extensa lista de desperfectos.

Las precipitaciones, que han llegado a alcanzar el tamaño de pelotas de tenis, han destrozado coches, negocios y cultivos en pleno verano australiano.

This guy just casually sitting under an umbrella in #Sydney’s worst hail storm in 20 years, refusing to stop drinking, is a hero pic.twitter.com/XGjSA6wWAu — Marty 🇫🇷⭐️⭐️ (@smartyy) 20 de diciembre de 2018

Las bolas de hielo, de entre 5 y 8 centímetros, han causado unos desperfectos que costarán millones de dólares a los australianos, quienes, perplejos, han llenado als redes sociales de imágenes y vídeos de lo ocurrido.