La bondad del corazón

uy a menudo tendemos a juzgar a los demás y a ver sus defectos. Ante esa tentación el cristiano ha de estar siempre vigilante. Las lecturas de este domingo se sirven de la imagen de un árbol para referirse a la vida del hombre. Cuando un árbol está sano en sus raíces, tronco y ramas, su fruto es bueno; pero cuando el árbol está dañado, el fruto se resiente y sufre las consecuencias de la enfermedad. Así lo expresa la primera lectura: «El fruto revela el cultivo de un árbol» (cf. Eclo 27,4-7), y el evangelio: «Cada árbol se conoce por su fruto» (cf. Lc 6,39-45).

De igual modo, en el hombre, sus palabras y sus acciones vienen a expresar lo que realmente es su persona. Quien vive regido por el egoísmo, dará frutos egoístas. Quien desea vivir los valores del Evangelio, más allá de defectos y pecados, exteriorizará su amor a Dios y al prójimo. «El justo… seguirá dando fruto» (cf. Sal 91). También Jesús nos avisa de que el corazón puede jugarnos malas pasadas y, a veces, hasta llevarnos al autoengaño. Como aquellos fariseos hipócritas que veían los fallos de los otros y no percibían los suyos. Pensaban que eran perfectos, pero el fruto de su vida era desprecio y rencor. La Palabra nos invita a analizar el fruto de nuestra vida. No nos comportemos como maestros, sino como discípulos. No nos fijemos tanto en los demás, cuanto analicemos nuestras motivaciones interiores y nuestras actitudes externas. No podemos culpabilizar siempre a los otros y disculparnos a nosotros mismos. Cristo, Camino, Verdad y Vida, nos enseña a caminar en esa verdad, a ser prudentes en nuestros juicios y a tratar a los demás con amor.

Quien se deja guiar por el Espíritu, no caerá en la tentación de ver vigas y motas en los ojos de los demás y tendrá un corazón lleno de amor, capaz de mirar al interior de las personas y descubrir lo mejor que hay en ellas, más allá de cualquier dificultad o defecto, «porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca».