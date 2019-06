Brutal agresión a una pareja de lesbianas en Londres

Una mujer uruguaya residente en Londres ha denunciado la brutal agresión homófoba que sufrió cuando estaba con su pareja, una ciudadana estadounidense, en un autobús de la capital londinense.

"They started behaving like hooligans, demanding that we kissed so they could enjoy watching, calling us 'lesbians' and describing sexual positions.