En busca de la aceptación

carmen Tapia | león

Cuarenta y seis años han pasado desde que los leoneses emprendieran la primera peregrinación a Lourdes. Cientos de personas enfermas buscaban entonces un milagro para librarse de la enfermedad. El próximo 18 de mayo, más de trescientos voluntarios, peregrinos y enfermos leoneses inician de nuevo un recorrido de 750 kilómetros con la esperanza de encontrar «paz interior y una mejor salud para el cuerpo y para la mente». Luis Domínguez, uno de los voluntarios de la expedición organizada por la Asociación Hospitalidad de Lourdes de León, de la que forman parte casi 200 personas, habla del «milagro» que consigue sobre el estado de ánimo en un recorrido compartido de personas que viven con miedo e incertidumbre y, como creyentes, buscan consuelo. «Las personas participantes son cristianas, que creen en un posible un milagro, que en estos tiempos entendemos con una ayuda para soportar la enfermedad, aunque el Vaticano tiene identificados un centenar de milagros de enfermos curados y otros 8.000 están en estudio».

En el grupo hay médicos, enfermeras, camilleros, peregrinos, voluntarios y enfermos que además de el avance de la ciencia, la tecnología, la genética, la medicina personalizada, la investigación, la llegada a Marte, los tratamientos biológicos y el avance del conocimiento, «esperan la paz que proporciona la aceptación de la enfermedad. Buscan energía positiva y volver más sosegados». Los más de 300 leoneses que este año vuelven a la peregrinación busca en el trayecto y en los actos que se organizan en el santuario levantado en la gruta de Lourdes otras motivaciones.

Ocho autobuses, dos de ellos adaptados para discapacitados, saldrán de León el sábado 18 de mayo a las ocho de la mañana y llegarán al destino a primera hora de la tarde.

Los testimonios de los leoneses participantes ofrecen distintas experiencias. Todos están en un video grabado por la asociación con las experiencias y los sentimientos en la peregrinación emprendida por los leoneses el año pasado. «El contacto con las personas, el convivir con ellas, el ver las realidades diferentes, lo que cada persona vive aquí, compartir y ver que tú no eres única, que tus problemas no son montañas, que hay gente que teniendo problemas más graves vive la vida con una sonrisa», explica María Eugenia Lasa.

La peregrinación a Lourdes no ha alcanzado la popularidad que tiene el Camino de Santiago pero las personas participantes tienen motivaciones parecidas.

La mayoría de los enfermos «llegan desesperados por el sufrimiento de su enfermedad y encuentran paz interior, alegría y aceptación. Ese es el auténtico milagro», asegura Luis Domínguez. «Con el avance de la medicina ya buscamos otro tipo de milagros, que también se producen». Luis Domínguez habla de sosiedo, alegría de vivir y aceptación.

Crisis económica

Los voluntarios ayudan a los enfermos a hacer posible un viaje que casi cincuenta años después mantiene intacta su filosofía y número de participantes en León. «Con la crisis económica hemos notado que algunas de las personas mayores que siempre hacían este viaje ahora no pueden hacerlo, no por ellos sino porque tienen que ayudar a sus hijos». Los 300 euros que cuestan los seis días de peregrinación no están ya al alcance de todos. «Iniciamos el viaje el día 18 y estaremos en Lourdes hasta el día 23 de mayo».

Los peregrinos viajan en autobús adaptado a sus necesidades. «La mitad del autobús va libre de asientos para las personas que viajan en silla de ruedas y en el Hospital Notre Dame de Lourdes nos dejan una planta entera libre para los enfermos que viajan desde León, que tienen allí asistencia médica las 24 horas».

Una vez en el santuario, donde se dan cita 9.000 personas cada día procedentes de distintos puntos del mundo, los peregrinos participan en distintas actividades religiosas, como la Procesión de las Antorchas que congregan a 46.000 personas de todo el mundo. «Algunos años nos han permitido al grupo de León trasportar a la Virgen, y eso es un orgullo».