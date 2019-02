41 años. Fue a la olimpiada de Sanghai. Trabaja en Tovic. (Onzonilla). . 47 años. Compite en baloncesto y en atletismo. Trabaja en la lavandería de Asprona-León. 24 años. Nuevo fichaje del equipo y seleccionada autonómica. Trabaja en la cocina de Asprona. 57 años. Es una de las más veteranas. Trabaja en la lavandería de Asprona como planchadora. 28 años. Nuevas incorporación y ya está en Castilla y León. Trabaja en León Farma. 44 años. Vive en una residencia de Asprona-León y acude el centro ocupacional. ana gaitero | león

Las campeonas de Asprona-León son las protagonistas de una historia de película, pero sin guión ni actores ni galas con alfombra roja. Las seis guerreras del equipo de baloncesto femenino que más palmarés ha cosechado en los campeonatos nacionales de la Federación de Deporte de Adaptado corren por la cancha y encestan sin parar.

La realidad supera a la ficción. Un equipo de una pequeña ciudad de provincias, integrado por seis mujeres de 24 a 57 años con discapacidad intelectual, ha cosechado cinco medallas de oro en los últimos siete años.

Yolanda Ramos, Gisela Faba, Gloria Onís, Fani Cofreces, Yolanda Graupera y Rocío Candelas forman el equipo de baloncesto de Asprona-León. Cada martes entrenan en el pabellón del Inef después de una jornada laboral que a algunas les obliga a levantarse a las seis de la mañana.

Compiten en la liga de la Federación Española de Deporte Adaptado (Feddi) cuyo nivel deportivo «es cada vez de más calidad», señala la entrenadora Noemí Honrado. Hay 124 equipos de deporte adaptado en la Feddi. Cualquiera pudo haber inspirado la película Campeones.

Ya estaban ahí. Y viven situaciones muy similares a las que retrata Javier Fesser. «Nos sentimos totalmente identificadas, en escenas como la del autobús, porque la gente a veces les mira como bichos raros y también con la situación de no tener dinero para inscribirse en el campeonato», comenta la entrenadora. Son dieciesiete años de experiencia con el deporte adaptado en Asprona-León de esta licenciada en Educación Física. «Al principio la competición no importaba, se entrenaba cuando coincidía, pero a medida que se estructuró la liga fuimos avanzando». Conocieron la Feddi hace diez años y son uno de los equipos estrella. Además aportan tres jugadoras el equipo de Castilla y León, que es invicto en la liga autonómica desde su creación. Pero la fama preocupa poco a estas guerreras. «Hay una ahí que está preguntando por ti», comunicaron a la entrenadora ante la insistencia de la periodista que les preguntaba dónde era el partido y si iba a venir Mamen. Ellas van a lo suyo, a ganar. Hoy se sienten con más responsabilidad porque juegan en casa y con las compañeras, y sin embargo rivales, de Asprona-Bierzo. El derbi provincial. Hay que darlo todo porque «si quieres que te diga la verdad, no tenemos buena racha», confiesa.

Pero si hay que hacer entrevista, se hace entrevista. No hay problema. Sólo un poco de timidez inicial que rompe Graupera con su desparpajo y simpatía. «Me gusta el baloncesto y lo vivo. Me pongo nerviosa porque quiero ganar», confiesa la que es una de las veteranas del equipo.

Dos canastas que metió en un partido en Salamanca son el máximo orgullo deportivo de esta mujer que se gana la vida como planchadora en la lavandería del centro especial de empleo de Asprona-León. Tiene 57 años muy llevados y también presume de novio, que está entre el público. «Ya llevamos cinco años juntos», comenta. Eso, sí, cada uno en su casa.

Mientras la sociedad aparta las barreras de su mente colectiva a trancas y barrancas, estas mujeres rompen moldes con una vida plena. Yolanda Ramos, que tiene entre el público a su sobrina y a su pareja, es la crack de la cancha. Forma parte del equipo de Castilla y León, viajó a los juegos Special Olimpics de Sanghai. Es uno de los mejores recuerdos que tiene de su carrera deportiva. «Si me llevaran otra vez, iría. Me gustó mucho», comenta.

«Trabajo en Tovic (un enclave laboral del centro especial de empleo de Asprona-León) en Onzonilla. Me he comprado un piso en El Crucero y vivo con mi pareja», explica. Son esos pequeños triunfos de la vida cotidiana que no estaban escritos en el destino de las personas con discapacidad intelectual hace pocas décadas.

Gisela Faba, de 28 años, trabaja en León Farma, también enclave laboral de Asprona-León en una empresa ordinaria. Se acaba de incorporar al equipo y hay una cosa que valora por encima de todas: «Estar con las compañeras». Fani Cofreces, genio y figura, juega al baloncesto desde los 14 años. Es una fornida atleta y disfruta también de su faceta de lanzadora de peso: «Hasta seis o siete metros», comenta. Y eso parece que es mucho. También trabaja en la lavandería de Asprona.

Rocío Candelas es la benjamina del equipo, con 24 años, y un carrerón en la cancha pues ya está en el equipo de Castilla y León. También trabaja, en su caso en la cocina de Asprona. Gloria Onís, de 44 años, es otra de las guerreras. Siempre con la sonrisa puesta y dispuesta a salir a la cancha cuando le indica el entrenador, aunque no sea fácil seguir todas las instrucciones.

«Los entrenamientos son duros. Hay que hacérselo atractivo. El campeonato nacional y la selección de Castilla y León les motiva mucho. Salen y cambian de ambiente. Van con otras chicas», apunta Noemí Honrado. Román Diaz del Valle, educador social que se ha especializado en deporte, se ha convertido en otro puntal del equipo en los dos últimos años.

Entrenar a personas con discapacidad intelectual requiere una «mezcla de psicología y técnica». El trato es «muy familiar» y «te involucras mucho», comenta. El derbi provincial termina con la remontada triunfal de las leonesas (38) sobre el equipo de Asprona-Bierzo, que volvió a casa con 8 tantos pero con la satisfacción de haberse medido con las campeonas. «Son un equipo muy joven», señalan los entrenadores.

Campeones, película que tanto ha dado que hablar, reír y llorar, cuenta la peripecia de un equipo de personas con discapacidad intelectual (y la transformación de su entrenador) para competir en el campeonato nacional.

Las guerreras de Asprona-León cosecharon su último triunfo en noviembre. Se proclamaron campeonas de España por quinta vez, tercera consecutiva, en el baloncesto femenino adaptado de la Feddi. Tres meses después, el alcalde de León, Antonio Silván, recibe hoy al equipo para darle la enhorabuena. Ellas pisarán la moqueta de la sexta planta, que no alfombra roja, con la misma naturalidad que la cancha.