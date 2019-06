Cáritas tira de reserva para ayudar a 7.677 usuarios fijos

carmen Tapia | león

Cáritas cierra su ejercicio anual en 2018 con un déficit presupuestario de 115.898 euros. La institución de caridad de la Iglesia católica ha tenido que recurrir a su fondo de reserva para cubrir las necesidades de las 7.677 personas beneficiarias a través de 31.695 intervenciones. «Cáritas está viva. No podemos dejar de atender a las personas que nos demandan ayuda. Hemos recurrido al fondo de reserva». Así lo anunció ayer la presidenta de la institución, Beatriz Gallego, al ser preguntada por el desfase presupuestario del 1.492.708,46 euros de gastos y el 1.376.810,98 euros de ingresos en el balance económico de la memoria del año 2018, presentada ayer en rueda de prensa. Gallego explicó que la percepción social de que la crisis económica ha pasado y ya no hay tantas necesidades en las familias ha provocado un descenso de un 28 % de los ingresos en herencias y donativos. Concretamente, 171.000 euros menos por este concepto. Sin embargo, los datos de asistencia muestran en León una pobreza cronificada que afecta cada año a 900 nuevos solicitantes de ayuda, una estabilización de la emergencia para la que la presidenta de Cáritas hizo ayer un llamamiento a la sociedad y las administraciones. «Si el descenso de ingresos persiste nos obligarán a tomar otras decisiones. Cumplimos una función social subsidiaria de la que el Estado no puede prescindir».

En la presentación de la memoria, Beatriz Gallego volvió a levantar la voz para insistir en el «momento crítico de la historia del planeta» e instó a «formar una sociedad global para cuidar la tierra y para cuidarnos unos a otros» o, según dijo, «nos arriesgamos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida».

Entre los datos y las cifras «similares a los del año anterior» porque la pobreza ha dejado de ser coyuntural por los desastres colaterales que provocó en las familias, a asentarse en León con una cronicidad «ligada al sistema económico y social, que deja tras de sí un porcentaje de personas en exclusión». Novecientos usuarios nuevos llamaron a las puertas de Cáritas para pedir ayuda «la misma cifra que el año pasado».

El 73 % de los recursos económicos de Cáritas son de procedencia privada y el 27 % pública. Las mayores partidas presupuestarias están destinadas a la acogida y atención primaria, a la que se destinaron 508.672 euros.

El obispo de León, Julián López, dijo sentirse «muy orgulloso» de esta institución diocesana «y en especial la labor de su presidenta».

El perfil de las personas que llaman a las puertas de Cáritas tampoco ha variado en los últimos años. Un 57,7 % son españoles y un 42.3 % son personas extranjeras, de las que el 21,6% son comunitarias y el 78,4 % extracomunitarias.

Otro dato que llama la atención en el informe de Cáritas es que el 6,4% de los atendidos tienen trabajo, «pero son empleos tan precarios que necesitan ayuda», aclaró Gallego. La mayoría, el 86, 1%, son personas desempleadas que no encuentran una salida laboral para estabilizar su vida. Otro 7,5 % son jubilados y pensionistas.

En la atención primaria, Cáritas tuvo que apoyar a las familias más vulnerables con el apoyo personal y la vivienda, como alquileres, electricidad, gas, alimentación, salud y educación.

Treinta de cada cien familias atendidas tienen hijos, pero hay un 26,5 % de personas que viven solas. Otro 13, 8% son familias monoparentales, mayoritariamente mujeres solas con hijos.

«Las mujeres siempre son las que más ayuda necesitan. Tienen más dificultades para encontrar trabajo. Eso se nota también en las estadísticas de personas atendidas en las casas de acogida. En la de hombres hay tres plazas y por la casa de acogida de mujeres han pasado 21 personas».

Formación y empleo

Por el programa de formación y empleo han pasado 1.427 personas, de las que el 61 % fueron mujeres y el 39 % hombres. Para este programa Cáritas destinó 423.741 euros en 2018.

El economato (113.102 euros), casa de acogida de mujeres (59.613 euros), albergues y personas sin hogar (23.990 euros), voluntariado y animación del territorio (122.766 euros), campañas internacionales (6.510 euros), infancia (85.690 euros), ropero (13.255 euros), atención a toxicomanías (50.131 euros) y casa de acogida de hombres (13.761 euros) completan el gasto anual de Cáritas durante el año 2018. «Gracias a la sociedad, socios y donantes que siempre responden generosamente de muy diversas maneras».