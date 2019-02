Casado enciende la mecha del aborto

daniel roldán | madrid

El líder del PP rescató ayer un asunto que ha provocado no pocas fricciones en el seno del principal partido de la oposición. Pablo Casado abogó por eliminar la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y recuperar la doctrina fijada en 1985. Una ley que determinaba que la mujer podía abortar solo en tres supuestos: hasta las 12 semanas en casos de violación, hasta las 22 en malformación del feto o en casos de grave riesgo para la salud física o psicológica de la madre. La actual normativa permite el aborto de forma libre en las primeras catorce semanas de gestación y se puede ampliar hasta las 22 semanas si se diagnostica un riesgo grave para la madre o el feto. Esta modificación legislativa entró en vigor el 5 de julio de 2010 y fue promovida por el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Casado aseguró ayer que es necesario volver a hace tres décadas para recuperar el «consenso» con el cambio de hace nueve años. «La cambiaría entera, la derogaría y volvería a la ley que tenía cohesión social, que es la que se aprobó con Felipe González y respetó Aznar, una ley que no había ninguna necesidad de cambiar», explicó en una entrevista a Efe. Además de recuperar el pacto, reclamó un «análisis» de la sociedad. «Si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en como tener mas niños y no en cómo los abortamos», señaló el presidente del PP, que solo obtuvo el apoyo de las organizaciones provida y con matices, ya que apuestan por eliminar cualquier ley que legisle la IVE. Incluso en el PP, este asunto provoca tensiones. Dirigentes del partido desaconsejaron a Casado tocar el tema en sus intervenciones públicas. De hecho, no formó parte de la agenda de la última convención del partido en enero para evitar «problemas» internos. Además, se produce en una época en la que las cifras de abortos no se han incrementado por el cambio legislativo. Desde 2012, según los datos del Ministerio de Sanidad, en España las IVE han descendido. Hace siete años hubo 113.419 operaciones, cifra similar a la de años anteriores.