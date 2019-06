El ‘Che’ del cambio climático

ana gaitero | león

A Ernesto Che Guevara, el mítico revolucionario argentino, le cambió la vida el viaje que hizo en motocicleta por América Latina en 1952. Vio en primera persona el empobrecimiento y las condiciones de miseria en que vivían muchos pueblos.

El leonés Alfonso Tascón Yugueros ya sabe lo que quiere, atravesar América Latina en bicicleta, unos 14.300 kilómetros desde San José de Costa Rica hasta Ushuaia, Argentina para hacer entender la complejidad del cambio climático y la urgencia de tomar medidas.

«Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que el planeta está experimentado un calentamiento tan rápido y no estamos preparados para hacerle frente», explica Tascón en un vídeo que ha colgado en You Tube con el título Of People And Earth - Cycling across Latin America to understand Climate Change con la intención de buscar donantes para su aventura.

Durante 15 meses, desde el próximo 15 de agosto, fecha e en que tiene prevista la salida de Costa Rica, su objetivo es «compartir historias de gente que ya está viendo afectada por el cambio climático y que ya ha empezado a actuar para mitigar sus impactos», comenta

El joven biólogo de 26 años tiene previsto «visitar a diferentes personas que están desarrollando formas innovadoras de hacer frente a sus problemas locales» y hacer una película que se estrenará a finales de 2020. «Mi plan es entrevistar a gentes de diferentes etnias, ocupaciones y estatus financiero, que compartan su preocupación por un clima cambiante».

El viaje transcurre por ocho países por los que pedaleará a través de desiertos, montañas y selvas. En la película quiere recoger los «mejores momentos» del viaje, no sólo los paisajes sino también «las principales lecciones que aprenderemos juntos».

La aventura también se podrá seguir por Youtube en el canal Of people and Earth, donde Alfonso Tascón Yugueros contará en directo sus experiencias en los quince meses del trayecto en bicicleta. «No puedo hacer esto solo», comenta en el vídeo. «Durante los dos últimos años he tenido un trabajo a media jornada, pero mis ahorros no serán suficientes para mantenerme durante todo el viaje», explica.

El joven ha lanzado una campaña de crowfounding a través de la plataforma https://www.gofundme.com/biking-south-america-filming-climate-change. Su objetivo es recaudar 6.000 euros para cubrir los gastos básicos de 12.000 kilómetros de la ruta.

La idea es que se hagan donaciones de 0,5 euros por cada kilómetro que va realizar en bicicleta por América Latina. Si consigue recaudar más dinero del que precisa para la comida, alojamiento y material, incluido una bicicleta y una tienda de campaña, lo destinará a una oenegé dedicada a cuestiones medioambientales, One tree planted. «Espero que esta iniciativa nos ayude a crear una visión más realista sobre el cambio climático y que inspire a otros a actuar. Así que ¡vamos allá!», concluye en la grabación, en inglés con subtítulos en castellano.