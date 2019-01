La consulta no presencial no cala

carmen Tapia | León

«Un nivel bajo de participación porque los usuarios no lo utilizan porque los profesionales sí han habilitado el servicio». Así califican fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad la participación de los pacientes leoneses en el programa piloto de consulta no presencial a demanda, implantado en 21 centros de salud de Castilla y León. El modelo experimental funciona en la provincia de León en los centros de salud de La Palomera y el Crucero que desde su implantación en hasta septiembre sólo han atendido a un 0,81% de las consultas por este sistema, según datos ofrecidos de Sacyl.

De las 26.7796 consultas a demanda atendidas en este periodo de tiempo en el Centro de Salud de La Palomera, sólo 197 fueron no presenciales, un 0,71% del total. Médicos y enfermeras de Centro de Salud del Crucero atendieron 15.173 consultas a demanda, de las que 139 fueron no presenciales, un 0.92%.

La consulta no presencial a demanda en Atención Primaria se ideó para facilitar la atención a aquellos usuarios que tienen problemas para acudir a una consulta presencial y agilizar las consultas en los centros de salud.. Entre los motivos previstos para utilizar este servicio está la atención a problemas leves, seguimiento de crónicos, consultas relacionadas con la receta electrónica, comunicación de resultados de pruebas complementarias, actuaciones de educación sanitaria o consejo sanitario.

La propuesta no ha calado, de momento, y tampoco fue bien recibida por las asociaciones de pacientes. Tras conocer la propuesta anunciada por Sacyl y la intención de extenderla a todos los centros de salud de la Comunidad, la Asociación El Defensor del Paciente calificó la iniciativa de «riesgo» y una «irresponsabilidad». En un comunicado enviado a los medios de comunicación, su presidenta, Carmen Flores, definió como «invento con gaseosa», cuestionó el proyecto y se preguntó si han contratado a «videntes» para poder realizar este tipo de consultas.

«Les instamos a que de forma inmediata retiren esta barbaridad» —decía el comunicado— «y su inteligencia, que no dudamos la tienen, pongan en marcha el sistema tradicional y no ponga en riesgo a los pacientes y a los profesionales que atiendan a estos pacientes», asegura la Asociación, que añadía que «los inventos con gaseosa no son para arriesgar la salud de los ciudadanos con excentricidades como ésta», a la vez que alertaba de que los médicos serían responsables de los posibles fallos en el diagnóstico.

La Gerencia Regional de Salud defendió el modelo de consulta no presencial en las agendas de médicos de familia y pediatras, para ir añadiendo más adelante a otros profesionales que trabajan en Atención Primaria. «La idea es ofrecer al usuario mejores alternativas de acceso a los servicios, más acordes con sus necesidades y expectativas, facilitando el seguimiento proactivo del paciente en el domicilio. La agilización de las consultas se hará conservando la misma capacidad de respuesta en la asistencia (tiempo dedicado, registro de datos clínicos, etcétera), y permitirá disminuir las interrupciones en la consulta por llamadas telefónicas no programadas de los usuarios».

Pacientes crónicos

Una cuarta parte de la población atendida por los centros de salud de La Palomera y El Crucero tienen más de 65 años, con una media de casi tres enfermedades diferentes por cada uno de los demandantes de asistencia sanitaria.

Los pacientes con pluripatologías (con más de una enfermedad) representan el 60% de los ingresos hospitalarios y consumen el 70% del gasto sanitario del área de León, con 308.638 tarjetas sanitarias, según los datos de la Gerencia de Atención Primaria del área de León del año 2017.

El consenso médico establece que el paciente crónico no sólo es el que tiene una enfermedad que le obliga a tratarse toda la vida, sino el que sufre varias enfermedades, incapacidad, disminución de su autonomía y fragilidad clínica.

Los centros de salud y ambulatorios del área sanitaria de León atienden al año una media de 3,5 millones de consultas de las que casi la mitad, 1,9 millones, llegan al médico de familia y otras 1,2 millones a Enfermería. A este movimiento de consultas hay que sumar otras 300.000 anuales realizada en las urgencias de los Puntos de Atención Continuada.

Entre las patologías crónicas más frecuentes está la hipertensión arterial, alteración que controlan 67.518 leoneses, el 23,5% de los mayores de 14 años. La diabetes afecta al 22.567 pacientes, el 7,9%, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) afecta a 6.896 personas, el 3,5% de los pacientes del área sanitaria de León. Toda esta actividad asistencial se realiza en 25 centros de salud y 577 consultorios locales.

La población pediátrica en el área sanitaria de León asciende a 32.381 tarjetas sanitarias, según los datos correspondientes al año 2017. La media de pacientes que tienen asignados los médicos y los pediatras es de 932.

Los profesionales que más protagonismo tendrán con el envejecimiento de la población serán los geriatras, internistas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales, según un estudio realizado por José Manuel Martínez Sesmero, del Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario de Toledo.