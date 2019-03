Un cromosoma de capacidades extra

ana gaitero | león

Las personas con síndrome de Down tienen duplicado el cromosoma 21. Esta mutación genética es causa de cardiopatías, su desarrollo motor les hace andar de una manera peculiar, sus capacidades visuales son superiores a las auditivas... Son diferentes como los calcetines de diferntes colores que ayer se pusieron muchas personas en homenaje a los chicos y chicas con síndrome de Down. Con una sonrisa casi permanente y una facilidad para hacerse entender con gestos compensan muchas de las dificultades que tienen en el lenguaje.

Aprenden a leer más fácilmente con métodos no convencionales—imágenes asociadas a palabras— y pueden entender cómo cuidarse si se usan mensajes accesibles a su comprensión. Gracias a los programas educativos desarrollados en las últimas décadas están preparados para la integración laboral y para llevar una vida independiente.

Como Lucía, una joven de 20 años con síndrome de Down que acaba de incorporarse a una imprenta después de terminar la ESO y realizar estudios de formación profesional. Lucía, que es vocal en la junta directiva de Amidown León, vive con sus padres, como la mayoría de los jóvenes de su edad, aspira a «compartir piso con mis amigas y amigos».

Ayer puso voz, junto con Álvaro, de 25 años, a las personas con síndrome de Down de León para mostrar que su vida y aspiraciones no distan mucho de otras personas de su edad. «Estoy haciendo un curso de auxiliar de alojamientos hoteleros en el IES Juan del Enzina, tengo un grupo de amigos, me gusta escuchar música y ver la tablet», explicó. Su principal objetivo ahora es «conseguir entrevistas de trabajo y que me hagan un contrato». Y también tiene un sueño: «Quiero ser cantante de Operación Triunfo», dijo venciendo la timidez y el miedo a hablar en público pues «a veces me encasquillo», reconoció.

Álvaro y Lucía, con todas las dificultades que supone ser una persona con síndrome de Down, hacen muchas cosas que muchos jóvenes de su edad ni siquiera se imaginan.

Y es que ser síndrome de Down «no es una enfermedad ni un castigo», como subrayó la presidenta de Amidown León, Yoana Cardoso, en el alegato que hizo a la sociedad leonesa para acabar con «las barreras de actitud» y los estereotipos que generan «estigma, prejuicio y discriminación».

«Mírame, lo hago como tú», como dice el título de la exposición que está abierta en el edificio municipal de San Marcelo, fue el espíritu del Día Mundial del Síndrome de Down en León, Los retratos del fotógrafo Andrés de la Torre muestran a personas en su vida cotidiana.

En la provincia de León hay 299 personas con síndrome de Down, de las cuales 27 están en edad escolar —desde los 3 a los 21 años— y aunque cada vez más personas empleadas en diversos sectores los prejuicios y los miedos aún hacen que el nivel de desempleo sea muy elevado entre este colectivo.

El alcalde de León, Antonio Silván, resaltó que el Ayuntamiento cuenta con tres personas con síndrome de Down en su plantilla, tras alabar la labor de la asociación leonesa que atiende a 34 niños y niñas.

Amidown León da apoyo a 13 chicos y chicas contratados en empresas. «Son resolutivos, tenaces, responsables, entusiastas, con bajo absentismo laboral», declaró Yoana Cardoso.

«Contratarles no depende del tamaño de la organización, sino de ganas de la dirección», añadió. Para vencer los «miedos y dudas» que puede plantear la contratación de una persona con síndrome de Down cuentan con figuras como los preparadores laborales porque «sabemos que las empresas no son oenegés», puntualizó Cardoso.

Por su parte, el presidente de Down Castilla y León, Jesús María Sánchez, mostró la preocupación por las cortapisas que la Junta Electoral Central ha mostrado respecto al logro del derecho de las personas con discapacidad intelectual.

Sánchez subrayó que el Cermi lucha para que dé marcha atrás en la instrucción que ordena «tomar nota de las personas con discapacidad que puedan parecer que no están ejerciendo libremente el voto».

También defendió la educación inclusiva y subrayó que el Cermi no se opone a la existencia de centros de educación especial. «Luchamos por la inclusión pero somos conscientes de que hay personas que quieren que sus hijos estén en centros de educación especial», matizó.

En este sentido, abogó por un «gran pacto educativo para llegar a acuerdos importantes en los que se recoja la inclusión. Si incluimos las diferencias estamos excluyendo las desigualdades», añadió.

Down Castilla y León celebra que Educación haya erradicado la orden de llevar a determinados niños con discapacidad a centros especiales. «Se deja a la decisión de las familias». También pidió agilizar el plan de atención a la diversidad.