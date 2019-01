Cuando la sensibilidad está a flor de piel

Carmen Blanco Estébanez, una leonesa que vive en Valladolid desde niña, es una persona con alta sensibilidad. La actual presidenta de Apase (Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España) descubrió que tenía este rasgo de personalidad leyendo un artículo en 2006. «No le di importancia porque no me causaba problemas», explica.

Se vio reflejada porque hablaba de personas que eran más emotivas y empáticas que el resto, con tendencia a cuidar a las demás y una sensibilidad sensorial muy alta. «Seguramente los grandes pintores y fotógrafos son personas con alta sensibilidad pues tienen una manera muy especial de tratar la luz», comenta la hoy coach experta en personas con alta sensibilidad.

Hasta que no leyó aquel artículo y aún tiempo después, explica Carmen Blanco, «yo pensaba que a todo el mundo le molestaba la luz y el ruido igual que a mí». Al cabo de un tiempo empezó a preguntar y se dio cuenta de las diferencias de percepción de unas personas a otras. «No todas las personas sentimos igual», señala.

Estas diferencias en la intensidad de lo que sienten, «no tienen que ver con cómo se gestionan las emociones», añade. «No implica que nos quejemos más ni que seamos más extrovertidas, de hecho el 70% de las personas con alta sensibilidad son introvertidas y algunas, por no molestar, no se quejan de nada», añade.

Ser persona con alta sensibilidad es un «rasgo neutro» de la personalidad. No es una enfermedad mental ni tiene por qué ser patológico, aunque haya personas en las que concurren ambas cosas.

Para clarificar y divulgar este concepto, la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España, en colaboración con la Asociación Hispano-Argentina para la Integración y Desarrollo organizan hoy y mañana las primeras jornadas que se celebran en León sobre el tema.

Las jornadas se inician con la proyección del documental Sensitive, la historia no contada, a las 18.00 horas en el salón de actos del Musac. La psicóloga Elaine Aron definió este rasgo en 1995, pero no fue hasta muchos años después, hacia 2012, cuando se publica en español el primer libro sobre personas altamente sensibles. Fue gracias a la holandesa Karina Zegers de Beijl, que residía en Mallorca y fue fundadora y primera presidenta de la asociación. En el documental, Elaine Aron narra cómo se inició en el estudio del rasgo, los descubrimientos que hizo y los cuatro pilares básicos que lo definen. «Es una historia no contada porque el 20% de las personas son altamente sensibles y eso significa 1.400 millones en el mundo, 8 millones en España y más de 80.000 personas en León. De hecho, las cifras podrían ser incluso más altas y alcanzar hasta una de cada cuatro personas. Según explica Carmen Blanco, en el otro extremo estaría el 20% de la población con menos sensibilidad de la media. El 50% de la población tendría una sensibilidad media.

«Si no eres muy sensible, definitivamente conoces a alguien que lo es, un hijo, pariente o amigo», señala la asociación. Es un rasgo invisible que puede pasar desapercibido y que, según los expertos, se encuentra en la misma proporción en más de cien especies que habitan la Tierra.

«Es en gran parte invisible porque la acción está sucediendo dentro en los seres humanos» e «implica notar sutilezas, reflexionar profundamente sobre la experiencia y sentir una fuerte empatía por los demás», señala la asociación.

Actualmente, hay varias investigaciones en curso para definir los patrones cerebrales y la genética que está implicada en el rasgo. Con las jornadas se pretende que la población conozca más sobre las personas con alta sensibilidad y las personas con alta sensibilidad se conozcan más a sí mismas.

«Es importante prevenir la sobreactivación y el estrés, evitar la estimulación excesiva», explica Carmen Blanco. Desde su experiencia como PAS y como coach especializada subraya que «no es un problema ni una patología, sólo son personas más conscientes de muchas cosas que suceden en el entorno».

Sin embargo, a algunas personas les puede resultar difícil gestionar el rasgo de la alta sensibilidad. «Hay que adoptar un estilo de vida acorde y no dejarse llevar por lo que hace la mayoría, tomando unas pocas precauciones es posible estar al cien por cien de nuestro rendimiento».

Las personas con alta sensibilidad también se encuentran con algunos problemas en su entorno. «La sensibilidad casi siempre está mal vista así que, si en la infancia no ha tenido un entorno favorable, es fácil que sean personas con baja autoestima», explica Carmen Blanco.

También pueden desarrollar más propensión a la ansiedad y la depresión, «no por ser una persona de alta sensibilidad sino por experiencias en las que no se han sentido bien». Pretender «hacerse el duro» cuando se tiene este rasgo no conduce a nada bueno. Al contrario, «puede traer muchos problemas», alerta la coach.

Incluso desde el punto de vista de la atención médica, precisan una atención específica: «Los medicamentos pueden hacernos más efecto con las mismas dosis y los efectos secundarios también nos afectan más», explica.

Cada vez son más las personas derivadas a la asociación por psicólogos y médicos de familia, debido a que hay más información. A veces demasiada información o no de la suficiente calidad. «Se dice mucho de los niños con alta sensibilidad que si son niños índigo, cristal o con poderes extrasensoriales y no hay nada de eso», sostiene la presidenta de Apase.

Desde la asociación se reivindica la información científica y rigurosa, así como la promoción de la investigación. Otra de las misiones de la asociación es enseñar a las personas «a cuidarse y saber cuidar a los niños», subraya.

Asimismo, se quiere promover que los profesionales, tanto en el ámbito sanitario como educativo, tengan «un buen conocimiento del rasgo es fundamental también para los profesionales: «Algunas de sus características pueden confundirse con síntomas de patologías mentales sobre todo cuando están sobreactivadas y pueden dar lugar a diagnósticos erróneos», precisa. Pasa en ocasiones con los niños en casos como el trastorno por déficit de atención.

La asociación Apace cuenta actualmente con 200 personas asociadas en España.