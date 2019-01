Detenido por extorsionar en Barcelona a una mujer que conoció en una red social

Agentes de los Mossos han detenido a un hombre de 24 años, de nacionalidad china y vecino de Olesa de Montserrat (Barcelona), por extorsionar a una mujer. Está acusado de los delitos de extorsión , acoso, agresión sexual y revelación de secretos.

Los hechos se remontan al 5 de enero cuando los Mossos recibieron la denuncia de una mujer que afirmaba que estaba siendo víctima de una extorsión por parte de un hombre que había conocido en las redes sociales en diciembre y con quien mantuvo un encuentro en el que ella se negó a tener relaciones sexuales.

Desde aquel día empezó a recibir mensajes amenazantes por parte del hombre con el fin de obligarla a mantener relaciones sexuales. Para incrementar el grado de intimidación se hizo pasar por integrante de una mafia china y utilizaba los datos personales y familiares, como el domicilio o sus hijo, que había obtenido durante las conversaciones y profería amenazas muy graves sobre estos donde manifestaba que los mataría si la víctima no accedía a sus peticiones o si lo denunciaba a la policía.

Finalmente el hombre le pidió que le enviara imágenes donde ella saliera desnuda a cambio con el compromiso que de esta manera la dejaría tranquila. Después de muchas presiones la víctima accedió a enviarle estas imágenes, ya que de esta manera creía que acabarían las intimidaciones. Contrariamente a esto el extorsionador se aprovechó de estas imágenes y la amenazó de hacerlas públicas si no mantenía relaciones sexuales.

PETICIÓN DE DINERO

Posteriormente, cuatro días después, el arrestado volvió a contactar para presionarla. En esta ocasión además de mantener las amenazas hacia su familia y de hacer públicas las imágenes añadió una nueva exigencia: que le pagara 2.000 euros en efectivo.

La víctima, desbordada por la situación, accedió nuevamente a las demandas del extorsionador y le entregó los 2.000 euros a cambio de que adquiriera el compromiso de no molestar nunca más.



Ante la cesión de la mujer el detenido vio una oportunidad para continuar con sus exigencias. El 4 de enero se contactó de nuevo para pedirle 3.000 euros. Llegados a este punto la mujer se convenció de que esta situación no sólo no acabaría sino que iría en aumento y decidió denunciar los hechos ante la policía.

El día 8 se estableció un dispositivo policial para localizar y detener al autor de la extorsión. El arresto se llevó a cabo en Martorell cuando se disponía a recoger el dinero del segundo pago.



El mismo día los agentes realizaron la entrada y registro en el domicilio del detenido y los agentes localizaron material informático y otros indicios relacionados con los hechos.



El detenido pasó a disposición judicial el 10 de enero y el juez decretó orden de prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima, de su lugar de trabajo y cualquier lugar donde esté, además de la prohibición de salida del territorio nacional.