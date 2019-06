‘El pupitre de Pilu’ hace de nuevo escuela

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | león

La leonesa Pilar Dopico, premiada en septiembre de 2017 por El pupitre de Pilu como mejor blog de preparación de oposiciones para maestros, ha puesto en marcha un proyecto paralelo de apoyo a la enseñanza con niños discapacitados, en el marco de su ámbito de actuación en el que patrocina también un equipo de natación compuesto por nadadoras con discapacidad intelectual, capitaneado por la también leonesa y campeona de España Camino Martínez.

En octubre también estuvo presente en un acto de la Fundación Noelia y ha trabajado con la Fundación Adecco, junto a Pablo Pineda, el primer licenciado con síndrome de Down de toda Europa.

Dopico reside «a caballo entre Valencia y Madrid» pero siempre que puede se hace una escapadita a León. «Como todos los padres y madres que tienen un hijo con cualquier tipo de discapacidad funcional, bien sea: física, psíquica, sensorial y/o intelectual, queremos la mejor formación, sin obviar sus necesidades. Parece sencillo el asunto cuando no se ha vivido de primera mano, pero, diariamente, trato con familias con niños de estas características y lucho, como si fueran míos, para que la sociedad los incluya con sus diferencias. No olvidemos que las diferencias nos enriquecen. Es muy complicado asimilar que tienes un hijo con discapacidad funcional. De hecho, hay familias que no lo aceptan nunca. Por ello, antes de comenzar, pido a todos los padres y madres que sean más empáticos a la hora de comprender a estos padres, ya que nadie está a salvo de ello».

Pilar Dopico asistió el pasado fin de semana al estreno del corto Lemon, de RTVE en el marco de la Semana del Medio Ambiente. Al acto asistió la reina emérita Sofía.

La obra trata sobre los efectos del plástico en la vida cotidiana. El estreno tuvo lugar en el Teatro Reina Sofía, con presencia de Andrea Tumbarello, un reconocido chef italiano de Madrid. «No suelo acudir mucho a eventos de estas características», explicó la empresaria leonesa, que se dedica a la preparación de oposiciones a nivel nacional por vía online. La compañía tiene tres sedes en Madrid y una en Valencia y el año que viene se propone inaugurar otras dos en Alicante y Castellón.

«¿Dónde deben escolarizar las familias con niños con discapacidad funcional a sus hijos?», se pregunta . «En primer lugar, deben solicitar a los equipos de orientación de zona un «dictamen de escolarización». ¿En qué consiste? En un informe técnico que conlleva una evaluación psicopedagógica donde se determinan tanto las necesidades educativas del pequeño, como los recursos humanos y materiales extraordinarios que necesitará, según sus necesidades. Por último, establecer cuál es la escolarización más adecuada para el alumno: pudiendo ser en un centro ordinario, en un centro de educación especial, en un centro de atención preferente o en una escolarización combinada (centro ordinario y centro de educación especial)».

¿Qué diferencia hay entre integración e inclusión? «Hoy en día, todos los centros son integradores, en mayor o menor medida, pero para conseguir la inclusión todavía nos queda un largo camino. La integración en los centros españoles llegó en 1990 de la mano de la Logse, Ley precisamente impulsada Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro de Educación en ese momento. Desde ese año hasta el día de hoy hemos avanzado mucho».

La integración es tener a alumnos con cualquier tipo de discapacidad funcional escolarizados en centros ordinarios, «pero no haciendo las mismas tareas que sus compañeros ni en la misma aula, en la mayoría de los casos. Inclusión, en cambio, es escolarizar a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y realizando las mismas tareas que los compañeros del grupo/clase».

Las metodologías que más favorecen la inclusión de estos alumnos son la gammificación: término anglosajón que se define como el uso de las mecánicas de juego en entornos ajenos al juego. Aprendizaje Basado por Proyectos (ABP): es una metodología activa porque implicamos al alumnado, es decir, todos participan en ella.