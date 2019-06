«El reto es que los colegios especiales no sean necesarios»

ana gaitero | león

«El reto de la educación inclusiva es transformar los colegios ordinarios para que los específicos no sean necesarios», afirma el maestro Antonio Márquez, autor del blog Si es por el maestro no aprendo, que hoy participa en la II Jornada de Inclusión Educativa organizada por la asociación Todos Sumamos-Creando Inclusión y que se desarrolla en la Fundación Sierra Pambley de 10 a 14 horas y de 16.00 a 18.00.

Es maestro de educación especial pero él se presenta como maestro de pedagogía inclusiva, y expande sus inquietudes como docente más allá de las aulas a través de internet y de sus conferencias internacionales. Tiene una dilatada experiencia con alumnado de educación especial. Durante doce años trabajó en la Once en un colegio específico y vivió su transformación en centro de recursos. Asimismo, otros años estuvo dedicado profesionalmente en un centro especial y actualmente asesora a dos centros para remodelar sus proyectos educativos.

Desde esta experiencia señala que la polémica que se ha creado con el debate sobre los colegios especiales «es estéril», «El reto es no tener que eliminar ningún centro, sino que realmente no fuesen necesarios», apunta. Reconoce que es un horizonte «difícil y de tiempo» porque «hoy por hoy personas gravemente afectadas no pueden ser atendidas en los centros ordinarios, pero es el camino». «Hoy por hoy los centros específicos son esenciales», admite.

Otra cosa muy distinta es que los colegios de educación especial sean la excusa para no avanzar en la educación inclusiva en las aulas ordinarias. La reclamación del derecho a la educación inclusiva por parte de las familias, que se visibilizó en León con la negativa de la familia de Rubén Calleja a que fuera escolarizado en un centro de educación especial, «es una reivindicación lógica y la tenían que hacer», apunta.

«La lucha por los derechos humanos es el camino», señaló tras recordar que el derecho a la educación en centros ordinarios para todas las personas está reconocido en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

También valoró la implicación de las familias en este proceso de cambio a la escuela inclusiva. «No podemos generar esta transformación sin contar con los padres» que, además, «nos pueden orientar a los docentes» con sus propias estrategias, aprendizajes y conocimiento del niño o niña.

Hoy, Antonio Márquez expondrá ejemplos de prácticas reales en el aula. El objetivo es que «los docentes puedan atender a la diversidad en el aula, partiendo de la idea de que todo el alumnado es diverso y aprende de manera diferente». Antonio Márquez ha adaptado los principios básicos del método Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) que exporta desde Estados Unidos la empresa Cast y que está inspirado en la arquitectura.

Audio, lectura fácil, vídeo, apoyo visual, portfolio, actividades de diferente nivel —hasta seis formatos diferentes de complejidad cognitiva—, rúbricas escritas que orientan al alumnado sobre lo que se espera de cada persona, y organizadores gráficos para una mejor comprensión son, junto con la cooperación, las herramientas de este pack básico.

Con su método pretende «ofrecer alternativas para atender a todo el alumnado y que cada cual pueda elegir en función de sus capacidades tanto para aprender como para expresar el aprendizaje», explica Antonio Márquez. Otra barrera que se pretende sortear es la falta de motivación.