Encuentran en León dos especies únicas de arañas

Un equipo de biólogos de la Universidad de Barcelona ha descubierto en la parte leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa (Posada de Valdeón) dos especies de arañas únicas en el mundo hasta ahora no identificadas. El equipo dirigido por Miquel Arnedo encontró en esta zona de León dos especies nuevas para la ciencia de los géneros Dysdera y Harpactocrates, de la familia Dysderidae, arañas del suelo de hábitos nocturnos. «Hemos encontrado en León dos nuevas especies no descritas hasta ahora por la ciencia porque no se habían encontrado antes en ningún lugar del mundo», explica a este periódico el profesor de Biología de la Universidad de Barcelona, Miquel Arnedo, investigador principal de un equipo del que han formado parte expetos de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-Csic) y de la Universidad de Helsinki (Filandia). Los investigadores han contado con la colaboración de del Parque Nacional Picos de Europa y los guasdabosques leoneses. «Nos acompañaron a las zonas que visitamos en sus todoterrenos, nos ofrecieron apoyo logístico e incluso pernoctamos en el hostal en el que viven ellos».

Además de las nuevas especies encontrada en León, los biólogos contabilizan quince nuevas en la Península Ibérica lo que ha dado lugar a la publicación del inventario más completo de los arácnidos de los bosques españoles tras analizar 20.539 ejemplares de 376 de las más de 1.300 especies que se conocen en España. Los científicos realizaron el trabajo de campo en los parques nacionales de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lérida), Ordesa y Monte Perdida (Huesca). Picos de Europa (Valdeón), Monfragüe (Cáceres), Cabañeros (Ciudad Real y Toledo) y Sierra Nevada (Granada). El trabajo, liderado por el Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio-UB) se ha publicado en la revista Biodiversity Data Journal.

Las campañas de recolección realizadas en Picos de Europa forman parte de un proyecto más general financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la biodiversidad de arañas de los robledales de los parques nacionales. En el caso de Picos de Europa se muestrearon cuatro localidades, todos ella situadas en la provincia de León. Dos de ellas de quejigos (Quercus faginea): Joyoguelas y El Canto; y dos de roble albar (Quercus petrae): Monte Robledo y Las Arroyas.

Los muestreos se llevaron acabo en el mes de mayo del 2013, en parcelas de una hectárea, mediante un protocolo semi-cuantitativo conocido como Cobra50. «El protocolo consiste en la colocación en la parcela de 48 trampas de caída, en grupos de 4, las cuales se mantienen activas durante 2 semanas. Finalizado este periodo se recogen los especímenes capturados y se procede a realizar 12 horas de muestreo directo distribuidos de la siguiente manera: 2 horas de batido y 2 de barrido durante el día y 2 horas de batido, 2 de barrido y 4 de muestreo directo durante la noche. En una de las parcelas de Picos de Europa se añadió una hora de muestreo directo entre hojarasca y bajo piedras y troncos en el día», explica el investigador principal.

El material colectado en el trampeo fue procesado en el campo. Para cada grupo de 4 trampas se anotó su orientación, pendiente y se tomó una foto para obtener información sobre el grado de cobertura y otras características del entorno. El contenido de cada trampa, que contenían propilenglicol como liquido fijador y conservante, fue filtrado con un tamiz de tela de organza y transferido a un vial con etanol absoluto para su posterior estudio. Los especímenes de cada grupo de 4 trampas fueron consolidados en un solo vial.

El material recolectado en las capturas directas fue conservado en viales de 50 ml con etanol absoluto y conservado en una cámara frigorífica -20oC. La clasificación e identificación del material recolectado se llevó a cabo en el laboratorio mediante observación con microscopio de disección de los ejemplares adultos. Además, para varios individuos de cada una de las especies identificadas se obtuvieron los códigos de barras de DNA, los cuales permiten una mayor resolución en la identificación (por ejemplo, poblaciones de una especie), la identificación de formas inmaduras o de restos y además el desarrollo de un sistema de identificación semiautomatizado para futuros estudios de monitorización de los ecosistemas naturales.

CUATRO PARCELAS EN PICOS

En las cuatro parcelas de Picos de Europa se capturaron cerca de 4. 600 arañas, un 60% de adultos. El numero de especies por hectárea fue de aproximadamente 55 y 93, para los albares y los quejigales respectivamente, aunque las estimas sugieren que ese numero podría ascender hasta 85 y 130 especies, aproximadamente.

De estas especies, 54 sólo se encontraron en el Parque de Picos de Europa. Especialmente rica es la familia de los Linyphiidae, las arañas de tela en sábana, con 19 especies únicas, los Lycosidae (arañas lobo) y los Theridiidae, con cuatro especies exclusivas cada una. «Que solo se hayan encontrado en Picos de Europa no quiere decir que sea exclusivas de este parque ya que en muchos casos se trata de especies con distribución norte o centroeuropea, dado que el parque tiene una fuerte influencia Eurosiberiana, a diferencia de otros parques españoles, con influencia más mediterránea. Una especie interesante es el linífido Pimoa breuili, de distribución restringida a la cordillera cantábrica, donde se encuentre generalmente dentro de cuevas». Las dos especies únicas encontradas en Picos de Europa y no descritas hasta ahora por la ciencia son de l?os géneros Dysdera y Harpactocrates, ambos pertenecientes a la familia Dysderidae, una de las más diversificadas en la península. Se trata de arañas del suelo de hábitos nocturnos.

«Nuestro objetivo es completar la imagen de la diversidad de las especies de arácnidos para conocer su riqueza», asegura Arnedo. «Todavía quedan muchas arañas por descubrir», explica Arnedo. El grado de desconocimiento sobre la distribución geográfica de las arañas ibéricas es todavía muy reducido.

El equipo de Arnedo ha presentado una segunda propuesta a Parques Nacionales para continuar con la segunda fase de la investigación que consistirá en la monitorización de la zona estudiada para detectar alertas tempranas en el ecosistema.