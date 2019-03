La epilepsia va más allá de las convulsiones

efe | madrid

La epilepsia afecta a una de cada cien personas y no todas tienen convulsiones; hay pacientes que en una crisis insultan y escupen y otros que corren, explica la neuróloga irlandesa Suzanne O’Sullivan, quien destaca que la comunicación afectado-doctor es fundamental para el diagnóstico de la enfermedad.

O’Sullivan es especialista en neurología en el National Hospital for Neurology and Neurosurgery de Londres y acaba de publicar su segundo libro «El cerebro convulso» (editorial Ariel), en el que trata de desentrañar los misterios que encierra el cerebro a través de las historias de doce de sus pacientes que sufren epilepsia. «Escuchar a mis pacientes describiendo sus experiencias me ha enseñado mucho sobre el cerebro y espero que compartir estas historias ayude a otros», señala a Efe esta doctora.

La epilepsia, que afecta al menos a 50 millones de personas en el mundo, es un trastorno cerebral «que se manifiesta en crisis recurrentes como resultado de un exceso de actividad eléctrica en el cerebro», pero no en todas las crisis el paciente sufre convulsiones, detalla. Es el caso de varios de los protagonistas de este libro, como Ray, quien durante sus crisis epilépticas escupe y dice palabrotas sin razón aparente, o August, que empieza a correr sin control hasta que el episodio termina.

En este sentido, la neuróloga destaca la importancia de la buena comunicación entre paciente y profesional para apreciar la experiencia de cada persona y poder diagnosticar la epilepsia ante síntomas tan dispares. «El cerebro es central para ser como somos: crea nuestra personalidad, guarda nuestros recuerdos, determina nuestro humor», señala.