Esta era la vida de los padres de los niños de Godella: del 15-M a colgar vídeos en Youtube

Los padres de los menores hallados muertos el pasado jueves en las inmediaciones de la caseta donde vivía en la localidad valenciana de Godella han dejado rastro en la red tanto de su activismo político como de su gusto por la música.

En el caso de la madre, María G. se ha sabido que en junio del 2011 fue detenida junto a otras cuatro personas por agresión a varios agentes en el marco de una protesta de los indignados del 15-M frente a Les Corts el día en el que arrancaba la legislatura.

Los cinco fueron condenados en un primer momento pero en el 2016 la Audiencia Provincial les absolvió al entender que no había suficientes pruebas para el primer veredicto.

Además, en sus últimas publicaciones en las redes sociales se presentaba como una ferviente ecologista y había defendido la causa de algunos pueblos indígenas sudamericanos.

EL PADRE CANTANTE



En cuando a su pareja, el belga Gabriel S. hace un par de semanas subió un vídeo a Youtube con lo que él mismo apuntaba era una versión de una canción llamada 'La magia está en el no pecar', que interpretaba en castellano, acompañado de una guitarra.

El primer comentario al vídeo era de él mismo en el que aseguraba que "el no pecar te da la magia, el no pecar te da la gracia, el no pecar te da el café".

Hasta hace poco estuvo trabajando en la cocina en un restaurante de Rocafort, una localidad vecina, aunque fue despedido, mientras que ella hace unos meses trabajó como barrendera en este mismo pueblo.

Desde que comenzaron los interrogatorios ambos se mostraron confundidos y sus versiones estuvieron plagadas de frases desconcertantes con referencias a la reencarnación, a la resurrección o a la necesidad de bucear para encontrar a los menores.