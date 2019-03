«Es difícil detectar ludopatías, pero es nuestra obligación»

Carmen Tapia | león

La sevillana Alejandra Rodríguez Gutiérrez es la segunda mujer que dirige la agencia de León de la Organización Nacional de Ciegos. La primera fue Ascensión Fernández, que ocupó el puesto en enero del 2010. Es hija, nieta y sobrina de afiliados. El problema de sus ojos es de herencia familiar. Solo ve, y no al 100%, por el ojo derecho. «Nunca he sentido discriminación por ser mujer y tener una discapacidad visual, y nunca la hubiera consentido. En los estudios tampoco, aunque yo necesite mis adaptaciones para ver las letras. La Once me ha facilitado la adaptación al puesto». Está vinculada a la Once desde la cuna, pero su experiencia laboral está en el sector de la automoción. «Estuve doce años y, paradójicamente, sin poder conducir por mi discapacidad visual», bromea, «pero tengo muchos conocimientos teóricos». Tras abandonar los libros se reenganchó para estudiar Administración y Finanzas.

Aterriza en León con el objetivo de llegar a más usuarios a la zona rural, reducir el tiempo de espera para recibir asistencia social —que ahora está en una semana—, mantener los 15 millones de ventas, trabajar para eliminar las barreras arquitectónicas y hacer frente «a la importante porción del pastel» que tienen los juegos online. Para conseguir este último objetivo, la Once se ha implicado en luchar contra la ludopatía. Es miembro de la Asociación Mundial de Loterías y de la Asociación Europea de Loterías y ha suscrito los principios del juego responsable como la prevención del juego de menores de edad y de las que tengan prohibido el juego, la prevención del juego excesivo, del fraude y del lavado del dinero, fomenta la investigación para contribuir a la sensibilización social de los problemas vinculados al juego, adopta un código regulador de publicidad y marketing y ha suscrito un acuerdo con la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Una tarea que reconoce complicada.

«Tenemos que mejorar el posicionamiento del juego frente al online, que tiene mucha fuerza dentro de la tarda, y a la vez garantizar un juego responsable. El vendedor puede lanzar una alerta si un cliente se gasta mucho dinero, pero es complicado detectar a una persona con problemas de ludopatía, no puede saberlo. Hay un registro pero también está la protección de datos. Tiene prohibida la venta a menores de 18 años, pero para el resto no puede saber. Bajo tu responsabilidad compras, pero luego no puedes cobrar si te toca, aunque lo puede cobrar otra persona. Es complicado».

Tras un año de preparación en el programa Proyecta de la Once, con otros 16 participantes de toda España, llega a León «con ilusión y determinación para seguir con un trabajo de calidad, y mantener las ventas». La Once vende en León entre 14 y 15 millones de euros «y es muy importante porque lo que se consigue con la venta se reinvierte en servicios sociales. Cuanto más ventas tengamos más servicios de calidad y llegaremos a más personas a las poblaciones rurales. Atendemos en León a 750 afiliados. En 2018 ha habido una media de 40 nuevas incorporaciones, pero varía cada año. Los servicios sociales son nuestra pata fundamental».

Empleos

La Once da trabajo en León a 160 personas, de las que 140 son vendedores. 150 tienen discapacidad visual. Ilunion, la empresa social de la Once, da trabajo en León a 400 personas, el 70% de la plantilla con discapacidad.

Alejandra Rodríguez insiste en que el objetivo más importante de su gestión es «conseguir la accesibilidad en todos los ámbitos. Como no depende de nosotros que las compañías fabriquen teléfonos adaptados, tenemos que buscar nuestras alternativas para conseguir una vida lo más normal posible, como cualquier otro ciudadano. Tenemos el compromiso de seguir trabajando para que las empresas externas contraten a personas con discapacidad y cumplan la ley» .

La Once ofrece adaptaciones a 73 alumnos que están en el sistema educativo, cinco en planes activos de empleo y 15 con programas de rehabilitación. A en planes activos de empleo, 5, en rehabilitación a 15. Actualmente hay 12 usuarios con perros guía.

«Tenemos que llegar a más, mejor y en menos tiempo, que es otro de los ratios con los que nos medimos. Estamos siempre con el objetivo de bajar el tiempo de espera. Tenemos muy poca lista. Cuando una persona se afilia se valoran sus necesidades con planes individualizados. Son muchos los técnicos que hay que coordinar. Hay afiliados que son de pueblos de la provincia y los técnicos se trasladan. Todos los servicios son gratuitos y se mantienen con el dinero de las ventas. Todo se reinvierte en servicios sociales. Va a la Fundación Once, perros guía ya Foal, la Fundación para la discapacidad de América Latina».

La tecnología ha revolucionado el mundo de la discapacidad. Los dispositivos con sistema de voz, de lecto escritura, lupa, braille... «son los técnicos los que adaptan las tecnologías a las necesidades del afiliado, que cada vez tiene más edad. «Damos servicio a muchas personas mayores y cada persona necesita una adaptación. Hay gente a la que la ceguera le viene sobrevenida. Otros necesitan ayudas para leer, para cocinar, rehabilitación manejo del bastón, coger un autobús...». Todas las barreras arquitectónicas son un freno para el desarrollo profesional. «Necesitamos tener acceso a la calle. Todavía no me he entrevistado con el alcalde, pero me han dicho que tenemos muy buenas relaciones con el Ayuntamiento».

Ventas

La Once mejoró un 9,53% sus ventas de juego en Castilla y León en el año 2018 y ha incorporado 184 nuevos afiliados. También ha experimentado un aumento de ventas del 9,53% el año pasado en la Comunidad, «lo que garantiza su nivel de inversión social destinada íntegramente a la mejora de la calidad de vida y a ofrecer oportunidades para las personas ciegas y con discapacidad de esta Comunidad Autónoma».

De hecho, en 2018, se incorporaron como afiliados 184 personas en Castilla y León al perder toda o parte de la visión, y recibieron un apoyo integral para intentar cubrir todas sus necesidades laborales, educativas o culturales, como ya ocurre con los 4. 217 afiliados con los que cuenta la Once en la Comunidad, de ellos 380 estudiantes.

En materia de empleo, la Once ha realizado, 169 nuevas contrataciones en la Comunidad, de las cuales 41 han sido contratos indefinidos; lo que supone un afianzamiento del empleo de calidad y sitúa la plantilla media de la Organización a finales de 2018, en 865 personas, de las cuales 735 son vendedores, todos ellos con discapacidad.